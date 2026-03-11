Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, opera di Caravaggio, si distingue come uno dei lavori più significativi attribuiti al maestro lombardo. Il dipinto ritrae Maffeo Barberini in gioventù, figura che in seguito sarebbe divenuta papa Urbano VIII. Questa tela rappresenta uno dei pochi ritratti certi realizzati da Caravaggio, e viene considerata di fondamentale importanza per la storia della ritrattistica moderna, in virtù dell'intensità psicologica e dell'assenza di retorica nella sua rappresentazione.

L'attribuzione sicura a Caravaggio, operata da Roberto Longhi nel 1963, ha posto il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini al centro di numerosi studi critici.

Longhi, nel suo influente articolo su "Paragone", evidenziò come il dipinto segnasse una svolta nella ritrattistica, capace di trasmettere la presenza viva del soggetto senza ricorrere ad artifici convenzionali.

Caratteristiche dell’opera

Realizzato a olio su tela, il dipinto è databile intorno al 1598–1599 e misura circa 124 per 90 centimetri. La figura di Maffeo Barberini è disposta diagonalmente rispetto allo sfondo, con uno sguardo penetrante che la critica ha unanimemente riconosciuto per la sua modernità espressiva. L'opera, a lungo conservata in collezioni private, gode oggi di un'ampia accettazione tra gli studiosi per quanto concerne la sua attribuzione a Caravaggio.

Il contesto storico e artistico

Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini si colloca in un periodo cruciale della carriera di Caravaggio, momento in cui l'artista stava definendo il suo stile personale e rivoluzionario. Nel corpus delle opere accertate di Caravaggio, che conta circa sessantacinque lavori, i ritratti sicuri sono estremamente rari, limitandosi a soli tre esemplari. Questa circostanza conferisce al Maffeo Barberini un rilievo eccezionale per la storia dell'arte italiana ed europea.

La fortuna critica del dipinto è altresì legata alla figura di Maffeo Barberini, destinato a diventare papa Urbano VIII, uno dei più influenti mecenati del Seicento romano. Il dipinto, pertanto, non solo testimonia la maestria tecnica di Caravaggio, ma anche il suo legame con le più importanti famiglie dell'epoca.