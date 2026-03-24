Carla Bruni ha reso un commosso omaggio a Gino Paoli, il celebre cantautore genovese, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram il 24 marzo 2026, a seguito della sua scomparsa. Bruni, che nel 2009 aveva duettato con Paoli nel brano "Le ciel dans ma chambre", versione francese dell'iconica "Il cielo in una stanza", ha ricordato l'artista con parole sentite, accompagnate da immagini e versi che celebrano la loro significativa collaborazione.

L'ex première dame ha espresso il suo dolore con le seguenti parole: “Caro Gino, il mondo sarà triste senza di te e sembra già più vuoto da quando sei partito…”.

Nel suo post, redatto in parte in italiano e in parte in francese, Bruni ha ringraziato Paoli per il suo «talento, immenso e prezioso», per le sue «canzoni magiche, uniche», e per la sua «poesia e gentilezza». Ha inoltre condiviso un audio del loro duetto, manifestando la sua profonda gratitudine per l'opportunità di aver cantato insieme a Paoli: “E grazie di averti invitata a cantare il cielo nella stanza assieme a te. Riposa in pace. Un abbraccio forte a Ornella ed a tutti gli angeli”.

Il ricordo personale e l'eredità artistica di Carla Bruni

Il legame tra Carla Bruni e Gino Paoli si era consolidato in occasione del cinquantesimo anniversario di carriera del cantautore, celebrato nel 2009 proprio con la pubblicazione della versione francese di uno dei suoi brani più rappresentativi, "Il cielo in una stanza".

Nella seconda parte del suo messaggio, scritta in francese, Bruni ha ribadito che Gino Paoli è stato «uno dei più grandi cantautori italiani», le cui canzoni «sono impresse nei nostri cuori e nelle nostre vite, intrecciate ai nostri ricordi più cari».

Il brano originale, composto nel 1960, è rapidamente divenuto uno degli standard della canzone d'autore italiana, indissolubilmente legato al nome di Paoli e rappresentando uno dei vertici della sua produzione artistica. La collaborazione tra Bruni e Paoli nel duetto del 2009 ha unito due distinte sensibilità artistiche, conferendo nuova vita e una più ampia diffusione internazionale a un classico della musica italiana.

Gino Paoli: un pilastro della musica italiana

Gino Paoli, originario di Monfalcone e cresciuto a Genova, è stato una figura centrale della cosiddetta "scuola genovese", annoverandosi tra le personalità più influenti della musica d’autore europea a partire dagli anni Sessanta. Il suo vasto repertorio include brani che sono diventati veri e propri simboli della canzone italiana, come "Senza fine", "La gatta" e "Una lunga storia d’amore". Nel corso della sua illustre carriera, Paoli ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia in Italia che all’estero, collaborando con alcuni dei maggiori autori e interpreti del panorama musicale.

L'attaccamento personale di Bruni nei confronti di Paoli, chiaramente espresso nel suo messaggio di commiato, riflette il sentimento condiviso da molti colleghi e ammiratori che lo ricordano come un artista innovativo e una voce inconfondibile.

Il duetto "Le ciel dans ma chambre", scelto per accompagnare il saluto di Bruni, rimane una testimonianza eloquente della capacità di Paoli di toccare un pubblico vastissimo, superando barriere linguistiche e generazionali, e simboleggia una stima artistica riconosciuta a livello internazionale.