Il MACCA, il Museo di Arte Contemporanea a Cielo Aperto di Peccioli, si arricchisce di un significativo nuovo intervento artistico. Il 19 marzo 2026 è stato infatti completato un murales lungo via Risorgimento, un'opera che restituisce alla cittadinanza uno spazio urbano profondamente rinnovato e intriso di nuovi significati.

Realizzata dall'illustratrice Carol Rollo, l'opera nasce dalla collaborazione con Belvedere spa, che ha finanziato l'intero progetto. Questo impegno conferma la dedizione della società alla promozione culturale del territorio, contribuendo attivamente alla sua valorizzazione.

Il progetto artistico si sviluppa come un racconto visivo continuo, meticolosamente ideato per guidare lo sguardo lungo l'intera superficie del muro. Il murales raffigura un percorso ascendente che connette idealmente le aree periferiche con il cuore del centro storico, trasformando così lo spazio urbano in una narrazione condivisa e accessibile a tutti. Le figure umane e animali, elementi distintivi del linguaggio illustrativo di Carol Rollo, si intrecciano in una composizione dinamica che evoca il movimento, la relazione e l'evoluzione della comunità nel corso del tempo.

Con il suo completamento, l'opera entra ufficialmente a far parte del MACCA, consolidando ulteriormente il ruolo di Peccioli come vero e proprio laboratorio di innovazione culturale e come esempio virtuoso di integrazione tra arte, spazio pubblico e comunità.

Un nuovo capitolo per il Museo a cielo aperto

Il nuovo murales lungo via Risorgimento non solo abbellisce, ma arricchisce anche il percorso espositivo del MACCA, già riconosciuto come il primo esempio di Museo di Arte Contemporanea a Cielo Aperto diffuso sul territorio. Questa istituzione, promossa dal Comune di Peccioli e sostenuta con costanza da Belvedere spa, ha visto negli anni la collaborazione di numerosi artisti di fama. Tra questi, si ricorda l'intervento di Marinella Senatore nel 2023, con l'opera intitolata "We Rise by Lifting Others (Ci eleviamo sollevando gli altri)", concepita come un'architettura praticabile e permanente, strategicamente collocata nella zona periurbana quale ideale ponte tra l'ambiente rurale e il centro abitato.

In questa prospettiva, l'intervento di Carol Rollo si inserisce perfettamente, proseguendo un percorso di arte pubblica mirato alla rigenerazione degli spazi e alla promozione di una narrazione urbana inclusiva. L'opera risponde efficacemente a processi di rigenerazione integrata, dove arte, spazio pubblico e comunità si fondono in un dialogo costruttivo.

Belvedere spa e il sistema culturale di Peccioli

La società Belvedere spa, fondata nel 1997 per iniziativa del Comune di Peccioli, rappresenta una realtà a capitale misto, pubblico e azionariato diffuso. La sua peculiarità risiede nella gestione della discarica di Legoli e nel successivo reinvestimento degli utili in settori chiave come la cultura, l'arte, l'architettura e l'innovazione tecnologica, a beneficio diretto del territorio.

Il suo modello resiliente si basa su un forte legame con i cittadini e sulla capacità di trasformare risorse economiche in tangibile valore sociale e culturale.

Nel corso degli anni, Belvedere spa ha costantemente alimentato strumenti di rigenerazione urbana, promuovendo la creazione e lo sviluppo di infrastrutture culturali diffuse. Queste spaziano dalla Biblioteca comunale all'Anfiteatro Fonte Mazzola, fino al MACCA stesso, che si configura come un centro nevralgico per l'arte contemporanea pubblica.

L'intervento di Carol Rollo si integra pienamente in questa strategia di investimento culturale orientata alla comunità. Esso conferma come Peccioli sia un interprete esemplare di un modello replicabile di contaminazione virtuosa tra arte, territorio e partecipazione cittadina, dimostrando un approccio lungimirante alla crescita e allo sviluppo.