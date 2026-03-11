Carrara è stata ufficialmente designata Capitale toscana dell’arte contemporanea per l’anno 2026. L’annuncio è avvenuto a Firenze, l’11 marzo, durante una conferenza stampa in cui la sindaca Serena Arrighi ha delineato un ambizioso programma che, da maggio a dicembre, trasformerà l’intero territorio in un palcoscenico diffuso per l’arte contemporanea. Un progetto centrale prevede la realizzazione di “un bassorilievo enorme in una parete di cava”, un’opera monumentale che segnerà l’identità dell’evento.

Il calendario di iniziative comprende anche il censimento degli studi d’arte presenti in città – stimati in “più di 100” – una mostra diffusa denominata 'White Carrara', prevista per giugno e focalizzata sul tema dell’arredo urbano, e il festival 'C/art' a luglio.

Entrambi gli eventi celebreranno la creatività locale e il marmo, materiale che da sempre contraddistingue l’identità di Carrara.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso il suo plauso, sottolineando “le iniziative di grande eccellenza che legittimano il ruolo di Carrara” e lodando il talento degli artisti locali. L’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti, ha evidenziato come questi eventi “valorizzeranno il territorio e la contemporaneità all’interno della cultura e dell’arte”.

Il contesto carrarese: arte, marmo e innovazione

Il progetto di Carrara, definita “da 2mila anni contemporanea”, affonda le sue radici nel ricco tessuto storico e artistico della città apuana.

Il marmo, elemento identitario sin dall’epoca romana, è stato materiale d’elezione per artisti del calibro di Michelangelo e per numerosi protagonisti della scultura internazionale contemporanea. Iniziative come 'White Carrara', che nel 2025 ha trasformato il centro urbano in un “laboratorio creativo diffuso” con designer di fama nazionale e internazionale impegnati nella realizzazione di arredi in marmo per il patrimonio permanente della città, confermano questa vocazione.

Il patrimonio culturale e museale di Carrara

Il Museo del Marmo, istituito nel 1982 e situato in un edificio progettato negli anni Sessanta, ripercorre la storia dell’estrazione e della lavorazione del prezioso materiale lapideo.

Dal 2023, grazie a un accordo con il Comune e la Soprintendenza, il museo ha integrato il Parco archeologico di Fossacava, un’antica cava romana accessibile ai visitatori. Il sistema museale si estende includendo monumenti significativi come il Monumento al Buscaiol a Marina di Carrara, che simboleggia in chiave scultorea il duro lavoro nelle cave.

Questi luoghi concorrono a definire un paesaggio culturale ininterrotto, che parte dall’antichità e giunge fino alla contemporaneità, coniugando la secolare tradizione marmorea con proposte innovative di arte pubblica distribuite sul territorio.