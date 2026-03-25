Ad Arezzo, la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio Intesa Sanpaolo, ospita dal 26 marzo al 24 maggio 2026 la mostra "La cartamoneta in Italia. Dalle origini all'euro attraverso le banconote della collezione Intesa Sanpaolo". Curata da Franca Maria Vanni, l'esposizione presenta circa 370 esemplari della collezione Intesa Sanpaolo, ripercorrendo l'evoluzione della cartamoneta italiana dagli Stati preunitari all'euro, con un focus sulle emissioni della Banca d'Italia dal 1896. Vengono illustrati anche aspetti tecnici come filigrana e tecniche di stampa.

Il presidente della Fondazione Ivan Bruschi, Luca Benvenuti, ha dichiarato che "valorizzare le collezioni è uno dei compiti primari della Fondazione", offrendo al pubblico "l'opportunità di approfondire un ambito affascinante della storia economica e artistica italiana". Carlo Sisi, conservatore, ha definito la rassegna "un'esposizione di grande valore scientifico e narrativo, capace di unire ricerca e ricchezza iconografica".

Casa Bruschi: Bilancio e Progetti 2026

La Casa Bruschi di Arezzo, parte dell'offerta museale Intesa Sanpaolo, ha registrato 11.700 visitatori nel 2025, a conferma dell'interesse del pubblico. Interventi per migliorare l'accessibilità sono in corso. Il 2026 prevede un'intensa programmazione culturale: la mostra sulla cartamoneta apre il calendario, seguita in estate da un'esposizione sulle opere scultoree di Michelangelo, documentate dalle fotografie Alinari (metà Ottocento-Novecento).

La seconda parte dell'anno proporrà un progetto sul Novecento con dipinti dalle Gallerie d’Italia e collaborazioni come il Festival Cameristico Internazionale.

Il Valore Storico e Artistico della Collezione

L'esposizione "La cartamoneta in Italia" è un'occasione unica per ripercorrere la storia creditizia e artistica del Paese tramite 370 materiali originali. Questi documentano l'evoluzione dei sistemi monetari e bancari, nonché delle tecniche artistiche e di sicurezza (filigrane, stampa). Il percorso spazia dagli Stati preunitari alle banconote nazionali del Regno d’Italia, fino alla Banca d’Italia e all'introduzione dell'euro. L'allestimento esplora la dimensione economica e iconografica della cartamoneta, mostrando come essa rifletta i cambiamenti storici, artistici e sociali.

Le iniziative della Fondazione e di Intesa Sanpaolo rientrano in un ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico italiano, coinvolgendo pubblico e studiosi in percorsi scientifici ed espositivi di alto livello.