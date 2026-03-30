Céline Dion ha annunciato il suo attesissimo ritorno sul palco in occasione del suo cinquantottesimo compleanno, il 30 marzo 2026. L'artista canadese ha scelto Parigi per segnare la ripresa della sua carriera, interrotta da una lunga pausa dovuta alla Sindrome della Persona Rigida, una rara patologia neurologica diagnosticata nel 2022. La serie di dieci concerti, intitolata ‘Celine Dion Paris 2026’, si terrà alla Paris La Défense Arena tra settembre e ottobre 2026.

Le date della residency parigina

La residency parigina prevede dieci spettacoli distribuiti in cinque settimane, con inizio sabato 12 settembre e conclusione il 14 ottobre.

Le date specifiche annunciate sono: 12, 16, 19, 23, 26 e 30 settembre; 3, 7, 10 e 14 ottobre. Durante questi eventi, Dion proporrà i suoi brani più celebri, sia in francese sia in inglese, includendo successi iconici come “The Power of Love”, “It’s All Coming Back to Me Now”, “Because You Loved Me” e l’intramontabile “My Heart Will Go On”. L’annuncio è stato comunicato dall’artista attraverso un video sui suoi canali social.

Il messaggio ai fan e la ripresa dopo la malattia

La cantante ha definito la decisione di tornare dal vivo come il regalo di compleanno più importante della sua vita. Nel suo messaggio rivolto al pubblico, Dion ha espresso di sentirsi bene, forte ed emozionata, pur ammettendo una comprensibile dose di nervosismo per il ritorno.

Ha ringraziato i fan per la costante vicinanza e il supporto, elementi cruciali che l’hanno aiutata ad affrontare le difficoltà legate alla Sindrome della Persona Rigida, una condizione che provoca rigidità muscolare e spasmi dolorosi, influenzando significativamente anche la capacità di cantare. La prevendita dei biglietti per gli spettacoli inizierà il 7 aprile, con la possibilità di registrarsi anticipatamente sul sito ufficiale dell’artista tra il 30 marzo e il 2 aprile.

Céline Dion: una carriera di successi

Céline Dion è universalmente riconosciuta come una delle voci più distintive e potenti della musica pop internazionale. Nata in Canada, ha conquistato la fama mondiale grazie a brani indimenticabili come “My Heart Will Go On”, colonna sonora del celebre film Titanic.

Nel corso della sua illustre carriera, ha venduto milioni di dischi e si è esibita nei più prestigiosi teatri e arene a livello globale. La sua attività professionale era stata temporaneamente interrotta a causa della diagnosi della Sindrome della Persona Rigida, ma questo ritorno a Parigi segna l'inizio di una nuova fase significativa per l'icona della musica.