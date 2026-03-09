Cesare Cremonini inaugurerà il nuovo Music Park Arena a Imola con un concerto già sold out. L'artista sarà il primo a esibirsi nella nuova area verde dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari il 13 giugno 2026, con oltre 75.000 spettatori attesi.

Questo evento segue il successo delle date romane al Circo Massimo (6 e 7 giugno) e si inserisce nel tour Cremonini Live, che ha già registrato la vendita di 900.000 biglietti in meno di un anno, sommando le tappe negli stadi dell’estate precedente e i sei grandi eventi previsti per l’anno corrente.

La Music Park Arena: un nuovo spazio green per la musica

Il concerto di Imola segna la “prima assoluta” nella Music Park Arena, uno spazio di 30.000 metri quadrati immerso nel verde. Il progetto è stato concepito come un’iniziativa ecosostenibile, dove natura e musica si integrano. La realizzazione della Music Park Arena è avvenuta all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, sfruttando un’area verde preesistente senza ulteriore consumo di suolo. I lavori, avviati a novembre, hanno previsto il livellamento del terreno, la riqualificazione degli accessi e il miglioramento generale della fruibilità e della sicurezza dell’area.

L’iniziativa è promossa da Formula Imola, in collaborazione con il Comune di Imola, la direzione dell’Autodromo e partner locali, con l’obiettivo di potenziare l’offerta culturale della città attraverso un approccio sostenibile e innovativo.

Un evento simbolico per un territorio in trasformazione

Il ritorno di Cremonini a Imola, a quattro anni di distanza dal concerto del 2022 – ricordato come uno dei suoi live più iconici – assume un significato particolare. Il 13 giugno 2026 segna l’avvio di un percorso di sviluppo culturale e territoriale che pone al centro la sostenibilità e l’inclusione. Il passaggio da oltre 70.000 spettatori nel 2022 a questa nuova performance conferma l’ambizione del territorio di affermarsi come polo nazionale per la musica dal vivo e gli eventi di grande richiamo.

Questa strategia, che coniuga intrattenimento, rigenerazione urbana e responsabilità ambientale, si configura come un modello di innovazione applicata agli eventi live.