Lo scrittore e reporter francese Sorj Chalandon è stato il protagonista dell’inaugurazione della trentaduesima edizione del festival Dedica, svoltasi il 14 marzo 2026 a Pordenone. Durante la conferenza stampa mattutina che ha dato avvio all’evento, Chalandon ha dedicato la sua riflessione al ruolo del giornalismo nei conflitti moderni, sottolineando come la percezione dei reporter di guerra sia profondamente cambiata rispetto al passato.

Chalandon ha dichiarato che “oggi il giornalista non è più qualcuno che racconta ciò che accade: è diventato un fastidio, qualcuno che impedisce di massacrare tranquillamente”.

Il reporter, già vincitore di premi letterari e noto per la sua attività nelle zone di conflitto, ha aggiunto: “Quando il giornalista sparisce, spariscono anche i crimini”, evidenziando il legame tra presenza della stampa indipendente e denuncia delle violazioni su scala internazionale.

Il giornalista tra memoria e denuncia

Nel suo intervento Chalandon ha rinforzato il tema della memoria delle vittime, richiamando in particolare il massacro di Sabra e Shatila come uno degli episodi che hanno segnato il suo lavoro sui conflitti mediorientali. Una riflessione che ha proseguito sottolineando la differenza di approccio tra il mestiere di giornalista e la scrittura letteraria: “Il giornalista racconta i morti, il romanziere può dire ai morti: alzatevi”.

Questa distinzione, affermata pubblicamente durante il festival, rappresenta uno dei tratti caratteristici della sua produzione, in cui la testimonianza si accompagna alla tensione etica e politica.

Il festival Dedica, che proseguirà nei giorni seguenti con incontri e spettacoli dedicati all’opera di Chalandon, culminerà con la presentazione in prima nazionale dell’ultimo romanzo dello scrittore, “Il libro di Kells” edito da Guanda. Il programma della manifestazione, che tradizionalmente ospita autori di fama internazionale, verte su appuntamenti di approfondimento e dialoghi con il pubblico sulla letteratura, il giornalismo e i temi di attualità.

Dall’inchiesta giornalistica alla critica politica

Durante la conferenza stampa, Chalandon non si è limitato a temi professionali. Nella parte conclusiva del suo intervento, ha affrontato la situazione politica in Francia: “La sinistra francese in questo momento è la più stupida del mondo. Rischiamo di schiantarci perché l’unione è impossibile e prevalgono i conflitti di ego”, ha affermato lo scrittore, da sempre vicino alle tematiche sociali. Questa critica, accolta con attenzione dal pubblico presente a Pordenone, rispecchia l’impegno civile che caratterizza la voce di Chalandon tanto nei romanzi quanto negli articoli di reportage.

Sorj Chalandon, nato a Tunisi nel 1952 e per oltre trent’anni reporter presso il quotidiano “Libération”, si è distinto per la copertura di conflitti internazionali quali l’Irlanda del Nord e il Libano.

Autore di numerosi romanzi tradotti anche in italiano, ha raccolto riconoscimenti quali il Prix Albert-Londres e il Prix Médicis. Il festival Dedica, nato nel 1994 a Pordenone, si è sviluppato nel corso degli anni come osservatorio privilegiato sulla letteratura internazionale, portando in Italia voci di primo piano del panorama culturale.