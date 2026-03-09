Chiello annuncia il suo ritorno sulla scena musicale con un nuovo album di inediti intitolato Agonia, la cui uscita è prevista per il 20 marzo, distribuito da Island Records/Universal Music Italia. L'artista, reduce dalla partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Ti penso sempre, include proprio questa canzone nel disco. Il brano è stato scritto da Chiello e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni.

La copertina e il concept di Agonia

La copertina di Agonia è un'opera fotografica di Todd Hido, estratta dalla raccolta House Hunting.

L'immagine ritrae ambientazioni urbane notturne e interni domestici, sospesi tra solitudine e mistero, dove la presenza umana è solo suggerita da dettagli come il bagliore di un televisore acceso, una lampadina o una finestra illuminata nel buio. Questo scatto evoca una malinconia silenziosa e persistente, caratterizzata da una bellezza fragile ed emotivamente intensa, in perfetta sintonia con l'immaginario musicale del nuovo lavoro discografico.

Il nuovo capitolo espressivo di Chiello

Agonia, disponibile dal 20 marzo, segna l'inizio di un nuovo capitolo espressivo per Chiello. L'uscita dell'album sarà accompagnata da un tour live che prenderà il via ad aprile, con date già fissate a Padova (16 aprile), Roma (19 aprile), Firenze (21 aprile), Bologna (22 aprile), Milano (28 aprile) e Venaria Reale, Torino (29 aprile).

“Ti penso sempre”: il singolo sanremese

Il brano Ti penso sempre, scelto come singolo apripista di Agonia, ha rappresentato Chiello al Festival di Sanremo. La canzone fonde ritmo e introspezione, con un testo che esplora i temi della memoria e del vuoto. Scritta da Chiello insieme a Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni, e composta in collaborazione con Tommaso Ottomano, il pezzo sottolinea la coerenza narrativa ed emotiva all'interno del concept album.

Agonia: tra fragilità, lotta interiore e suoni americani

Agonia si configura come un concept album dai toni esistenziali. Il titolo, secondo l'interpretazione di Chiello, indica una lotta interiore, una fase di passaggio, un conflitto in movimento, rifiutando una lettura esclusivamente doloristica.

Il disco è stato registrato a Minneapolis, presso il rinomato Pachyderm Recording Studio, noto per le produzioni alternative statunitensi. L'album è caratterizzato da atmosfere indie rock e suggestioni slacker, con chiari rimandi a Pavement, Rufus Wainwright, Ben Folds Five e Tobias Jesso Jr., navigando tra pop alternativo e cantautorato d’oltreoceano.

Il risultato sonoro unisce l'uso del piano e delle tastiere a una sensibilità raffinata e moderna, discostandosi dai cliché della musica pop nazionale. La copertina di Todd Hido completa e rafforza il mood sospeso del progetto, con case in penombra, luci fioche e solitudini accennate, creando un'immagine poetica che rispecchia fedelmente il paesaggio interiore scandito nei testi e nelle melodie dell'album.