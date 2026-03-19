Chiello, figura di spicco della nuova scena musicale italiana, ha recentemente affermato di non rinnegare il proprio passato nella trap, ma di considerarsi oggi un artista profondamente diverso, rifiutando categoricamente ogni forma di etichetta. In una recente intervista, il cantante ha delineato la sua personale evoluzione musicale, presentandosi come un «artista libero», ormai svincolato dalle dinamiche di una singola scena o corrente.

«Non mi riconosco più in un’etichetta», ha chiarito, esprimendo una precisa volontà di superare i confini della trap italiana, genere che lo ha visto tra i protagonisti più noti negli ultimi anni.

Questa riflessione coincide con la presentazione del suo nuovo album, un lavoro che propone una matrice musicale significativamente più ampia e contaminata rispetto alle sue precedenti produzioni.

L'artista ha sottolineato l'importanza delle sue esperienze passate nella trap, considerandole fondamentali per la sua attuale maturazione artistica. «Quella stagione fa parte di me, ma sono cresciuto ed esplorato altro», ha dichiarato. Nel suo nuovo progetto, Chiello introduce elementi di musica d’autore, sonorità pop e riferimenti alla scena alternativa, delineando così una cifra stilistica più personale e autentica, senza però dimenticare le sue origini.

Dal collettivo trap alle nuove sperimentazioni

Chiello si è affermato nel panorama musicale come membro del celebre collettivo FSK Satellite, un gruppo che ha lasciato un segno distintivo nel sound nazionale tra la fine degli anni Dieci e l’inizio dei Venti del Duemila. Proprio questa esperienza, secondo il cantante, ha rappresentato la base da cui partire per la sua reinvenzione artistica. «Nel collettivo – ha affermato – ho imparato il valore dello stare insieme, ma anche la necessità di seguire poi una propria strada».

Da solista, Chiello ha progressivamente ampliato il proprio linguaggio espressivo, distaccandosi dalla matrice iniziale della trap per avvicinarsi a una musica più personale, ricercata e spesso autobiografica.

L’ultimo album si configura, in questo senso, come un vero e proprio punto di svolta. La scrittura si fa più intima, i temi affrontati mostrano una maggiore maturità e la produzione musicale si apre a contaminazioni di generi diversi, dal rock leggero alla canzone d’autore italiana contemporanea.

L'artista ha ribadito con forza che il suo intento non è quello di rinnegare il passato: «Non ho mai rinnegato nulla di ciò che ho fatto, semplicemente oggi sono altro».

Impatto nel panorama musicale italiano e nuovo pubblico

Il percorso artistico di Chiello riflette una tendenza sempre più evidente tra gli artisti italiani contemporanei: la ricerca di una voce autentica e propria, al di là di rigide classificazioni di genere.

Questa evoluzione ha permesso a Chiello di raggiungere un pubblico nuovo, spesso più ampio e trasversale rispetto a quello tradizionalmente associato alla trap.

I suoi recenti lavori hanno ottenuto un significativo riscontro anche tra le platee della musica d’autore, dimostrando la sua capacità di dialogare con ascoltatori differenti e contribuendo attivamente a una ridefinizione delle barriere tra i generi nel panorama musicale italiano. L’esperienza di Chiello si inserisce in una fase di grande fermento per la musica italiana, con numerosi ex esponenti della trap e del rap che stanno esplorando nuovi territori sonori e aprendosi a influenze della canzone d’autore, del pop e dell’alternative.

In questo contesto di continua trasformazione, l'artista ha ribadito la sua ferma volontà di «non accettare etichette», rivendicando con decisione la propria autonomia creativa e la libertà di scegliere le proprie direzioni artistiche.