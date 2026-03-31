Cinecittà ha chiuso il bilancio dell’esercizio 2025 segnando un importante ritorno all’utile, con un utile netto di 1,1 milioni di euro. Questo risultato rappresenta una svolta significativa dopo la perdita superiore a 11 milioni di euro registrata nel 2024 (circa 7 milioni al netto delle svalutazioni straordinarie). L’Ebitda si attesta su un valore positivo di 5 milioni di euro, contro i meno 3 milioni del 2024, evidenziando una crescita del 250%. Questi dati sono stati illustrati durante l’evento “Cinecittà Interno Giorno” a Roma, alla presenza del Presidente Antonio Saccone e dell’Amministratrice delegata Manuela Cacciamani.

Questo segnale di ripresa interrompe una serie di esercizi in perdita, ponendo le basi per un rinnovato protagonismo di Cinecittà nel panorama audiovisivo nazionale e internazionale. La presentazione dei risultati ha rimarcato una strategia di trasparenza e l’obiettivo di riportare centralità e competitività a questa storica realtà del cinema italiano.

Il rilancio e l'impatto sul settore

L’inversione di tendenza conseguita nel 2025 è frutto di azioni di efficientamento gestionale e del rilancio delle attività produttive e dei servizi offerti dalla società. Questo risultato si pone anche come un segnale di fiducia per l’intero settore dell’audiovisivo, che negli ultimi anni ha affrontato significative pressioni economiche e mutamenti di mercato.

Cinecittà: storia, ruolo e prospettive

Fondata nel 1937 a Roma, Cinecittà è uno dei maggiori complessi cinematografici d’Europa. Con 40 ettari e numerosi teatri di posa, ha ospitato produzioni internazionali di rilievo come “Ben Hur” e “La Dolce Vita”. Investimenti strategici, inclusi quelli PNRR, hanno rafforzato le infrastrutture per attrarre nuove produzioni straniere.

Oggi, Cinecittà resta un punto di riferimento per il cinema italiano e internazionale, con servizi di produzione, post-produzione e formazione. Il ritorno all’utile ne indica la stabilità e vitalità, proiettandola verso un futuro di successo nel panorama audiovisivo.