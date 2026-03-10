La Guardia di Finanza ha condotto un'operazione di controllo presso Cinecittà, concentrando la propria attenzione sulle produzioni cinematografiche ‘M. Il figlio del secolo’ e ‘Queer’. Durante l'intervento, sono state acquisite tutte le comunicazioni via email scambiate tra le società partecipanti alla realizzazione di questi due progetti. Questa attività si inserisce in un più ampio quadro di verifiche volte ad accertare le modalità di gestione e le relazioni interaziendali nel contesto della realizzazione di significative produzioni audiovisive.

Le produzioni sotto esame

‘M. Il figlio del secolo’ e ‘Queer’ si distinguono come progetti di notevole rilevanza nel panorama audiovisivo italiano. Il primo è una serie televisiva ispirata all'omonimo romanzo di Antonio Scurati, mentre il secondo è una produzione che esplora tematiche inerenti all'identità e alla diversità. Le indagini della Guardia di Finanza hanno avuto come obiettivo primario lo scambio di comunicazioni tra le entità societarie che hanno collaborato alla realizzazione di questi titoli, con lo scopo di fare chiarezza su specifici aspetti amministrativi e gestionali.

Contesto e finalità dell’operazione

L'acquisizione delle corrispondenze via email tra le società costituisce una delle misure adottate per assicurare trasparenza e correttezza nelle procedure di produzione e finanziamento.

L'operazione si colloca in un periodo di crescente attenzione verso il settore audiovisivo, che ha registrato un significativo aumento degli investimenti e una maggiore complessità nelle collaborazioni tra imprese negli ultimi anni. Le autorità mirano così a garantire che tutte le attività si conformino scrupolosamente alle normative vigenti.

Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni riguardo alle implicazioni del blitz o a eventuali sviluppi futuri. Le produzioni in questione continuano a rappresentare punti di riferimento per il settore, sia per il loro valore artistico sia per l'impatto culturale generato.