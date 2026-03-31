Cinecittà ha concluso l'esercizio al 31 dicembre 2025 con un utile netto di 1,1 milioni di euro dopo le imposte, segnando un significativo ritorno alla profittabilità. I risultati finanziari, illustrati a Roma dal Presidente Antonio Saccone e dall’Amministratrice delegata Manuela Cacciamani durante l'evento "Cinecittà Interno Giorno", evidenziano un passaggio da una perdita di oltre 11 milioni di euro nel 2024 (circa 7 milioni al netto delle svalutazioni straordinarie) a un bilancio positivo. L’EBITDA ha raggiunto i 5 milioni di euro nel 2025, rispetto al valore negativo di 3 milioni dell’anno precedente, registrando un incremento del 250%.

Questa inversione di rotta si inserisce nella nuova strategia industriale quinquennale di Cinecittà, che mira a un deciso rilancio attraverso investimenti mirati e un'apertura ai mercati internazionali, affiancata da una politica di "inclusione" per il cinema italiano. Il ritorno di grandi produzioni hollywoodiane, come quelle di Mel Gibson e Ridley Scott, insieme a nuovi progetti made in Italy, conferma la rinnovata attrattività degli studios capitolini.

Rilancio e crescita produttiva degli studios

Il nuovo piano industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, prevede l'impiego di 230 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi fondi saranno destinati alla realizzazione di cinque nuovi teatri di posa e alla ristrutturazione completa di altri quattro, dotati di tecnologie avanzate.

Entro giugno 2026, il numero totale dei teatri passerà da venti a venticinque, con un incremento della capacità produttiva stimato al 60%.

La strategia di sviluppo di Cinecittà proietta una crescita del fatturato a 51,9 milioni di euro nel 2029, rispetto ai 26,7 milioni del 2024. L’utile netto a fine piano è previsto a 4,3 milioni di euro, mentre l’EBITDA è stimato a 6,3 milioni, con un margine EBITDA del 7,5%. Anche il patrimonio netto è destinato a un significativo aumento, raggiungendo i 25,2 milioni di euro nel 2029, dai 4,3 milioni del 2024.

Produzioni internazionali e valorizzazione del cinema italiano

Negli ultimi mesi, gli studios di Via Tuscolana hanno ospitato importanti produzioni internazionali, tra cui il thriller fantascientifico 'White Mars', con Luke Newton e Lucy Hale, girato nel Teatro 18, e 'The Resurrection of the Christ' di Mel Gibson, atteso sequel de 'La passione di Cristo', che occuperà a lungo il nuovo Teatro 22.

Anche Ridley Scott ha scelto Cinecittà per il suo prossimo progetto, 'The Dog Stars'. Parallelamente, si intensificano le attività a supporto del cinema italiano, con servizi di post-produzione audio-video, doppiaggio e restauro di pellicole storiche.

Tra le prossime produzioni, spiccano l'arrivo di 'Roma Elastica', una collaborazione italo-francese diretta da Bertrand Mandico con Marion Cotillard, e il nuovo film di Ficarra e Picone. L'Amministratrice delegata Cacciamani sottolinea il ritorno di molte produzioni italiane, attribuendolo a una politica più inclusiva e al supporto di strumenti come il tax credit internazionale, già operativo, e la prossima riforma del tax credit italiano. Cinecittà, interamente a capitale pubblico, si fonda su sei pilastri strategici per i prossimi cinque anni: ottimizzazione gestionale, qualità dei servizi, sostegno all'industria audiovisiva, valorizzazione del personale, diversificazione dell'offerta e sostenibilità. Nel 2027, la società celebrerà i novanta anni dalla fondazione, consolidando il proprio ruolo di riferimento per la produzione cinematografica e audiovisiva a livello nazionale e internazionale.