Il direttore artistico del Premio Film Impresa, Mario Sesti, ha messo in luce come una parte significativa delle opere selezionate metta in risalto una marcata attenzione nei confronti delle nuove generazioni e della tematica del lavoro. Le narrazioni presentate includono scenari quali il primo giorno di impiego in un'azienda. Questa prospettiva risponde a un'esigenza tangibile delle realtà imprenditoriali, le quali manifestano criticità nel reclutamento di nuovi talenti per sopperire alla progressiva uscita dal mondo del lavoro di personale anziano.

Il cinema d’impresa quale leva di attrazione

Secondo Sesti, la rappresentazione cinematografica dell'universo imprenditoriale può fungere da catalizzatore per avvicinare i giovani al mondo produttivo. "Descrivere l'essenza dell'impresa, i suoi valori fondanti, le aspirazioni e persino la quotidianità lavorativa è fondamentale per attrarre nuove leve", ha affermato.

Focus su architettura, ricerca e sanità

Oltre al tema del lavoro, si delineano ulteriori direttrici narrative: numerosi film esplorano il campo dell'architettura, con particolare riferimento a progetti e collaborazioni internazionali, come l'attività di professionisti italiani a Taiwan. Si osserva, inoltre, un interesse crescente verso la ricerca scientifica, il settore farmaceutico e le imprese operanti nel comparto della sanità.

Questi ambiti si prestano a una notevole intensità narrativa. "La salute rappresenta un tema di grande impatto emotivo e richiede un approccio narrativo più profondo e delicato. Non a caso, molti film d’impresa appartenenti a questo settore sono stati tra i più apprezzati e selezionati", ha aggiunto Sesti.

Il quadro delineato da Sesti offre uno spunto rilevante sul potenziale del cinema d’impresa quale strumento di dialogo tra il tessuto produttivo e le generazioni emergenti.