Il Coordinamento Autori Autrici, che raggruppa importanti associazioni di settore come 100autori, Acmf, Aidac, Air3, Anac e Wgi, ha lanciato una lettera aperta per denunciare una situazione ritenuta critica per la cinematografia italiana. L’appello, sottoscritto da oltre duecento professionisti tra artisti, registi, sceneggiatori, attori e compositori, evidenzia la crescente preoccupazione della comunità cinematografica di fronte alle recenti decisioni governative sui finanziamenti pubblici.

Secondo quanto espresso nel documento, il Fondo per il Cinema e l'Audiovisivo ha subito un taglio di novanta milioni di euro, passando da 696 milioni nel 2025 a 606 milioni nel 2026.

Contemporaneamente, la quota del tax credit destinata ai film stranieri girati in Italia è aumentata significativamente, da quaranta a cento milioni di euro.

“Meno risorse alla creatività italiana, più soldi alle produzioni estere. Sembra incredibile, ma è vero”, affermano i promotori, criticando la scelta di ridurre di due terzi i fondi ministeriali dedicati a scrittura, sviluppo, produzione e distribuzione di progetti audiovisivi italiani di particolare qualità artistica, documentari e opere di animazione. Gli autori e le autrici avvertono che questa politica rischia di compromettere la vitalità e l’identità stessa del cinema nazionale: “Così si uccide il nostro cinema”.

L’appello giunge in un momento cruciale, mentre è in discussione una nuova legge di sistema che delineerà il futuro normativo e culturale del settore per i prossimi decenni.

Tra i firmatari figurano nomi di spicco come i Premi Oscar Nicola Piovani, Paolo Sorrentino e Giuseppe Tornatore, registi del calibro di Gianni Amelio, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Paolo Virzì, e attori quali Claudio Bisio, Valeria Bruni Tedeschi, Marco D’Amore, Laura Morante e Jasmine Trinca.

Le modifiche al Fondo Cinema e Audiovisivo

La preoccupazione degli operatori nasce dalle modifiche introdotte dal nuovo decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. L’analisi della bozza del piano di riparto, pubblicata dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, conferma le cifre denunciate: una riduzione del budget complessivo del Fondo di 90 milioni e una conseguente contrazione delle risorse per i progetti italiani, a fronte di un notevole incremento degli investimenti per il tax credit rivolto alle grandi produzioni straniere che scelgono l’Italia come set.

Questo nuovo assetto privilegia le produzioni estere rispetto al sostegno della creatività nazionale, una scelta definita dagli operatori come “iniqua” in una fase di profonda riforma strutturale del settore. La richiesta centrale dell’appello è che la futura legge di sistema ponga “al proprio centro la creatività italiana, espressione dell'impegno di migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore”, ribadendo che “non c'è Italia senza Cinema”.

L'impatto sul cinema nazionale e la mobilitazione

La rapida mobilitazione di figure così autorevoli evidenzia l’ampiezza e la profondità del disagio generato dalle nuove politiche pubbliche. Personalità come Sorrentino, Tornatore, Amelio, Avati e Bellocchio, che rappresentano una parte fondamentale della storia e dell'attualità del cinema italiano, intendono sottolineare con la loro adesione il potenziale impatto negativo di tali decisioni su un comparto strategico per l'identità culturale e la reputazione internazionale del Paese.

I dati ufficiali sulle recenti ripartizioni confermano la tendenza all’aumento degli incentivi per attrarre produzioni estere. Tuttavia, gli operatori italiani, come emerge dalla lettera, temono che tale strategia possa condurre a un progressivo impoverimento della produzione locale, minando la continuità generazionale e la capacità di innovazione del settore. La discussione in corso sulla legge di sistema sarà quindi determinante per stabilire un nuovo equilibrio tra apertura internazionale e tutela attiva della creatività nazionale.