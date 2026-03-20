Arriva in prima visione televisiva su Sky Cinema Uno il nuovo film di Paolo Virzì, "Cinque secondi", disponibile dal 23 marzo 2026 alle 21:15. La pellicola, che sarà fruibile anche in streaming su Now e on demand, giunge sulle piattaforme Sky direttamente dopo il suo debutto nelle sale cinematografiche. Questo ultimo lavoro dell'apprezzato regista toscano, celebre per la sua abilità nel bilanciare commedia e dramma con racconti profondamente umani, è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, consolidando la sua posizione tra le più attese novità del cinema italiano contemporaneo.

Frutto di una produzione che vede coinvolte Greenboo Production, Indiana Production, Vision Distribution e Motorino Amaranto, in collaborazione con Sky e Playtime, "Cinque secondi" vanta un cast di spicco. Il ruolo principale è affidato a Valerio Mastandrea, che interpreta Adriano, un burbero avvocato alle prese con un profondo dramma interiore. Al suo fianco, Galatea Bellugi veste i panni di una giovane determinata a riportare in vita la vigna di famiglia. Completano il cast Ilaria Spada, nel ruolo dell'ex moglie di Adriano, e Anna Ferraioli Ravel, che interpreta la sua avvocata. Immancabile la presenza di Valeria Bruni Tedeschi, una delle muse di Virzì, qui nel ruolo di socia e accudente amica di Adriano.

La trama: un incontro inatteso e la ricerca di rinascita

La trama di "Cinque secondi" si concentra sulla figura di Adriano, un uomo scontroso e trascurato che vive in solitudine nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina. Le sue giornate sono scandite dall'apatia, dal fumo del suo mezzo-toscano e da un'evidente avversione per il contatto umano. Questa routine viene bruscamente interrotta dall'arrivo di una comunità di giovani – studenti, neolaureati e agronomi – che si stabiliscono nella villa con l'intento di curare la campagna e i vigneti abbandonati. Tra loro c'è Matilde, profondamente legata a quel luogo fin dall'infanzia, quando lavorava la vigna con il nonno, il Conte Guelfo Guelfi.

L'iniziale conflitto tra il misantropo Adriano e la vivace comunità si trasforma, con il susseguirsi delle stagioni e la maturazione dei grappoli, in una graduale convivenza. Un elemento cruciale è il rapporto che si sviluppa tra Adriano e la contessina Matilde, ora incinta di uno dei ragazzi. Attraverso questa dinamica, il film esplora temi universali come la responsabilità, la rinascita e la forza dei legami inaspettati che trascendono le generazioni.

Il film, con il suo tono intimo, conferma la vena narrativa e registica di Paolo Virzì, capace di combinare sensibilità sociale e attenzione ai dettagli del carattere umano. La rappresentazione di una comunità giovane e intraprendente, impegnata nel recupero del territorio e nella riscrittura delle proprie regole, dialoga efficacemente con la figura di Adriano, che porta il peso di un passato opprimente.

La scelta di interpreti di qualità come Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, Galatea Bellugi e Ilaria Spada garantisce un elevato spessore ai personaggi, rendendo "Cinque secondi" un'opera significativa nel panorama cinematografico italiano.