Il Cirque du Soleil annuncia il suo attesissimo ritorno in Italia nel 2026 con lo spettacolo 'Ovo', una delle produzioni più amate della celebre compagnia canadese. Questo tour italiano, che si preannuncia come uno degli eventi di punta nel panorama degli spettacoli dal vivo, farà tappa in due importanti città: al Palazzo dello Sport di Roma dal 2 al 5 aprile 2026 e alla Choruslife Arena di Bergamo dal 9 al 12 aprile 2026.

La nuova versione di 'Ovo' promette di stupire il pubblico con significative novità. Sono previste scenografie e costumi completamente rivisitati, l'introduzione di nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e una musica reinventata.

Lo spettacolo, che racconta un vivace microcosmo popolato da una colonia di insetti, riunisce sul palco 53 tra acrobati e musicisti, offrendo un'esperienza coinvolgente e divertente per spettatori di ogni età.

Modalità e Date per l'Acquisto dei Biglietti

La vendita dei biglietti per 'Ovo' seguirà una programmazione scaglionata. A partire dalle ore 11:00 di martedì 23 settembre, i soci del Club Cirque avranno accesso prioritario all'acquisto online tramite il sito ufficiale www.cirqueclub.com. Successivamente, dalle ore 11:00 di giovedì 25 settembre, sarà aperta la prevendita dedicata agli utenti iscritti a My Live Nation. La vendita generale dei biglietti sarà infine disponibile a partire dalle ore 12:00 di venerdì 26 settembre, attraverso le piattaforme livenation.it e www.cirquedusoleil.com/OVO.

Il Fenomeno Globale del Cirque du Soleil e il Successo di 'Ovo'

Fondato nel 1984 a Montréal, in Canada, il Cirque du Soleil si è affermato come leader mondiale negli spettacoli dal vivo, combinando magistralmente acrobatica, arte teatrale e colonne sonore originali. 'Ovo', che ha debuttato nel 2009, incarna perfettamente la visione della compagnia, esplorando con umorismo e poesia la vita di una colonia di insetti. Lo spettacolo ha riscosso un enorme successo internazionale, coinvolgendo milioni di spettatori in numerose città e ricevendo ampi riconoscimenti per la sua creatività, le coreografie innovative e la ricchezza di costumi e scenografie. Il suo ritorno in Italia, con questa versione aggiornata, conferma la vitalità artistica della compagnia e il costante apprezzamento del pubblico.