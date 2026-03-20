Il Bologna Festival ha dato il via alla terza edizione di Classica in Sneakers, una rassegna innovativa che si propone di portare la musica classica al di fuori dei suoi contesti tradizionali, trovando una nuova casa nella suggestiva Birreria Popolare di Bologna. L'inaugurazione, avvenuta il 20 marzo 2026, segna l'inizio di un percorso che mira ad avvicinare un pubblico sempre più ampio e variegato al repertorio classico.

Il primo atteso appuntamento di questa edizione è fissato per lunedì 23 marzo, con inizio alle ore diciannove. Protagonista della serata sarà il talentuoso pianista ventitreenne Amir Salhi, vincitore della prestigiosa Call for Artists dedicata agli under trenta.

Salhi incanterà il pubblico con un programma di grande spessore artistico, che include la celebre Ciaccona dalla Partita n. 2 BWV 1004 di Johann Sebastian Bach, presentata nella raffinata trascrizione pianistica di Ferruccio Busoni. La performance proseguirà con un'immersione nel mondo chopiniano, attraverso l'interpretazione del Notturno Op. 48 n. 1, della Fantasia Op. 49 e della Polonaise-Fantaisie Op. 61, offrendo un saggio della sua maestria e sensibilità musicale.

La rassegna Classica in Sneakers conferma la sua formula di successo, consolidata nelle precedenti edizioni: un ciclo di dieci appuntamenti distribuiti da marzo a dicembre. Questi eventi sono ospitati in locali informali e accoglienti, pensati per creare un'atmosfera diretta e priva di formalismi, facilitando così un approccio più spontaneo alla musica classica.

La Call for Artists under trenta si conferma lo strumento cardine per la selezione dei partecipanti, trasformando la rassegna in un'importante piattaforma di talent scouting e valorizzazione per i giovani musicisti emergenti, formati nei conservatori italiani.

L'approccio innovativo di Classica in Sneakers: abbattere le barriere

Il progetto Classica in Sneakers è nato con l'ambizioso obiettivo di "accorciare la distanza tra interprete e pubblico", un principio guida che ne definisce l'essenza. La scelta di portare la musica classica in "spazi non convenzionali" è strategica, poiché questi luoghi sono intesi come "interlocutori vivi della proposta musicale". L'ambiente intimo e la vicinanza fisica del locale diventano elementi fondamentali per favorire la condivisione e un ascolto libero e partecipativo.

Questa innovativa formula, adottata con successo da tre anni, rappresenta un vero e proprio ribaltamento dello schema tradizionale dei concerti: non è più il pubblico a doversi adeguare e avvicinare alla musica in contesti formali, ma è la musica stessa che si muove attivamente verso chi ascolta, incontrandolo in luoghi inaspettati e familiari.

La rassegna prosegue una linea di innovazione già tracciata con la sua prima edizione pilota, dimostrando una notevole capacità di evoluzione e adattamento. Il successo è ulteriormente rafforzato dalla continua ricerca di nuovi talenti attraverso la Call for Artists dedicata ai musicisti under trenta, che ha permesso di scoprire e mettere in luce artisti promettenti come Amir Salhi e molti altri protagonisti che animeranno il ricco cartellone di eventi.

Il ruolo del Bologna Festival nella promozione e divulgazione culturale

Il Bologna Festival, con una presenza attiva sulla scena musicale cittadina che si estende per oltre quarant'anni, ha sempre dimostrato una crescente attenzione verso l'adozione di strategie innovative per coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo. Oltre a Classica in Sneakers, il Festival promuove diversi progetti mirati a fasce d'età specifiche, come Baby BoFe’, dedicato ai più piccoli, Note sul registro per il mondo della scuola, e Carteggi Musicali, che esplora nuove forme di interazione con la musica. In questo panorama, Classica in Sneakers si rivolge in particolare a un pubblico "curioso" e spesso occasionale, offrendo dieci concerti eseguiti da giovani strumentisti in formazioni variegate, tutti ospitati in contesti volutamente informali, come la già citata Birreria Popolare.

Questa profonda attenzione alla formazione del pubblico e alla divulgazione culturale si inserisce in un più ampio e coerente piano di inclusività culturale. Tale visione è pienamente in linea con la missione fondamentale del Bologna Festival: promuovere la musica classica e renderla accessibile a spettatori di ogni età, abbracciando un pubblico che va idealmente "da zero a novantanove anni", garantendo che l'arte musicale possa essere apprezzata e vissuta da tutti.