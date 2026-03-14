Sono passate soltanto due settimane dalla conclusione e già il Festival di Sanremo 2026 sembra aver perso un po’ d’interesse per il pubblico italiano dei consumatori di dischi: infatti Harry Styles con il suo nuovo album Kiss all the time. Disco, occasionally conquista subito il vertice della classifica FIMI degli album e di quella dedicata ai vinili, cd e musicassette, mentre la compilation del festival, che la scorsa settimana era sesta tra gli album, scivola al quattordicesimo posto. In compenso, i singoli degli artisti di Sanremo continuano a monopolizzare i primi posti, guidati da Ossessione di Samurai Jay, con Tu mi piaci tanto di Sayf che supera il brano vincitore di Sal Da Vinci, Per sempre sì.

Stanno facendo molto bene anche LDA e Aka 7even, sesti con Poesie Clandestine sia tra gli album che per i singoli.

Sanremo 2026 domina la classifica dei singoli della settimana

Gli stream continuano a premiare gli artisti presenti a Sanremo 2026, nonostante un netto calo rispetto allo scorso anno che Enzo Mazza, Ceo di FIMI, quantifica in un 26%, fino ad arrivare anche al 30% su Spotify, la piattaforma più usata dai giovanissimi. Si conferma primo in classifica Samurai Jay, che dopo il diciassettesimo posto al festival si sta prendendo una grande rivincita con gli stream. Sayf, arrivato secondo all’Ariston, riesce a superare il vincitore Sal Da Vinci, invertendo le posizioni in classifica della settimana scorsa.

Subito dopo il podio, troviamo ancora Ditonellapiaga con Che fastidio, mentre Fulminacci, quinto con Stupida sfortuna e LDA con Aka 7even, sesti, guadagnano una posizione ciascuno, a scapito di Fedez e Marco Masini, settimi con Male necessario. Conferma l’ottavo posto Labirinto di Luchè, mentre J-Ax sale di tre posizioni ed è nono con Italia starter pack. Chiude la top ten Tommaso Paradiso, che guadagna una posizione con I romantici. All’undicesimo posto, in calo di due posizioni c’è Arisa, che anticipa il primo brano estraneo al festival di Sanremo, Donne ricche di TonyPitony. Seguono Nayt, Tredici Pietro, Achille Lauro con Perdutamente, Bambole di Pezza, Elettra Lamborghini, Geolier, Olly e Juli a ancora Achille Lauro, con Amor.

La classifica degli album è guidata da Harry Styles, sesti LDA e Aka 7even

Non c’è Sanremo nelle prime cinque posizioni della classifica degli album e compilation, con al primo posto il nuovo lavoro di Harry Styles, seguito da Kid Yugi, Geolier, Olly e Bad Bunny. Per trovare qualcosa legato al festival di quest’anno bisogna scendere al sesto posto dove esordisce l’album “Poesie clandestine” che vede insieme LDA e Aka 7even. Dietro ad Achille Lauro, settimo, troviamo all’ottavo posto un altro protagonista di Sanremo, Marco Masini, con il suo nuovo Perfetto imperfetto. Nono Luchè, decimo Artie 5ive. Da segnalare la risalita fino all’undicesimo posto di Amarsi è una rivoluzione di Eddie Brock, mentre l’album Opera di Patty Pravo a una settimana dall’uscita guadagna il diciannovesimo posto.

Gli italiani si rifanno con i cd e i vinili, dove però vince ancora Harry Styles

Harry Styles col suo nuovo album guida anche la classifica dedicata ai supporti più tradizionali, come cd, vinili e musicassette. Tuttavia, nelle posizioni successive troviamo molti artisti italiani reduci dal festival, come Marco Masini, che guadagna la seconda posizione, mentre la compilation di Sanremo, che la scorsa settimana era prima, scivola al terzo posto. LDA e Aka 7even si godono la quarta poizione di questa graduatoria, davanti a Patty Pravo. Ermal Meta è sesto con il suo Funzioni Vitali, mentre Eddie Brock raggiunge il decimo posto.