Martina "Cleo" Ungarelli, leader del gruppo rock femminile Bambole di Pezza, ha scelto di tatuarsi sul braccio il volto di Carlo Conti in seguito alla sua partecipazione a Sanremo 2026. Attraverso il suo profilo Instagram, la cantante ha spiegato che dietro questo gesto, al di là dell'ironia legata al "meme", si cela una profonda storia di sacrifici, rinunce e difficoltà economiche. "Ho rinunciato all’idea di avere un piano B", ha raccontato, precisando di aver iniziato a lavorare come babysitter per dedicarsi completamente al suo percorso musicale, armata solo di un diploma di liceo artistico.

Ha attraversato un periodo in cui "la mia famiglia ha affrontato una crisi economica e i miei soldi non bastavano più", arrivando a "mangiare il sugo col cucchiaio perché mancava la pasta". Si è ritrovata, quasi trentenne, in una condizione solitamente vissuta dagli adolescenti e senza alcuna rete di sicurezza.

Sanremo 2026: la svolta professionale e personale

Il Festival di Sanremo ha rappresentato per Cleo una vera e propria svolta. "Carlo Conti ha letteralmente cambiato la mia vita, mi ha dato quell’opportunità che ha avverato i miei sogni per cui ho lavorato e sofferto da quando ero piccola", ha dichiarato. "Ora so di aver fatto la scelta giusta e nulla mi rende più orgogliosa del mio percorso, perché alla fine avevo ragione io: ne è valsa la pena".

Il tatuaggio diventa così "la rappresentazione di tutto questo": un marchio visibile del riscatto e dei risultati conquistati, impresso in modo permanente sul suo braccio.

Il tatuaggio come segno di un percorso personale

L'impegno preso da Cleo prima del Festival – tatuarsi il volto di Conti se la band fosse stata selezionata – è stato mantenuto con coerenza. Questo gesto, nato quasi per gioco, si è trasformato in un segno significativo e simbolico. Il tatuaggio, oltre a strappare un sorriso, è per lei fonte di buon umore e un costante promemoria dei sacrifici compiuti e della determinazione che l'ha condotta fino a quel punto.

Le Bambole di Pezza: identità e messaggio

Le Bambole di Pezza si distinguono come una band rock tutta al femminile, attiva nella scena musicale punk con forti richiami al femminismo, all'uguaglianza di genere e alla sorellanza.

Formatesi originariamente nei primi anni duemila, hanno ritrovato vigore nel 2021 con una nuova formazione che vede Cleo alla voce, affiancata da Morgana Blue, Dani Piccirillo, Xina e Kaj.

Il loro brano presentato a Sanremo 2026, "Resta con me", è una power ballad rock uscita il 25 febbraio 2026 per EMI Records. La canzone si propone come un inno alla sorellanza e al sostegno reciproco nei "tempi di odio", esprimendo la determinazione femminista del gruppo sul palco dell'Ariston. Le Bambole di Pezza sono state il primo gruppo interamente femminile a esibirsi sul palco del Festival dopo venticinque anni.

Il nome stesso della band è un manifesto del loro spirito: una "bambola di pezza" composta da pezzi diversi cuciti insieme, simbolo di unicità e coesione, come spiegato durante la loro partecipazione a Sanremo.

La tatuatura di Cleo si inserisce perfettamente in questo contesto, rappresentando un'ulteriore testimonianza della sua identità, del suo coraggio e della sua presa di posizione personale.

Il gesto di Cleo, dunque, trascende il semplice aneddoto legato a Sanremo. Si configura come un racconto visivo di un percorso di liberazione dalla paura del futuro. Il tatuaggio diventa l'immagine tangibile di un sogno realizzato e della profonda consapevolezza di aver fatto la scelta giusta per inseguirlo fino in fondo.