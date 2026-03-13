Ritorna a Trieste, dopo quasi un secolo e mezzo, la collezione egizia di Massimiliano d’Asburgo. Dal 2 aprile al 1° novembre 2026, le Scuderie del Museo storico e Parco del Castello di Miramare ospiteranno la mostra «Una Sfinge l’attrae. Massimiliano d’Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna». L’esposizione, promossa dal Museo storico e Parco del Castello di Miramare e co-organizzata con il Kunsthistorisches Museum di Vienna, è realizzata da MondoMostre e CoopCulture con il contributo scientifico del Museo Egizio di Torino e in collaborazione con Comune di Trieste e PromoTurismoFvg.

Si tratta di un evento rilevante: sono passati 143 anni dal trasferimento a Vienna e dalla successiva esposizione nel Kunsthistorisches Museum nel 1891, e ora parte della collezione torna a casa. Il percorso espositivo, curato da Massimo Osanna, Christian Greco, Cäcilia Bischoff e Michaela Hüttner, ripercorre la genesi degli interessi collezionistici di Massimiliano e il viaggio dei reperti, valorizzando il passaggio da raccolta privata a bene destinato allo studio e alla fruizione pubblica.

La genesi della collezione e il contesto ottocentesco

Oltre ai prestiti viennesi, saranno esposte alcune opere già appartenute alla collezione di Miramare e reperti provenienti dal Civico Museo d’Antichità J.

J. Winckelmann di Trieste. La selezione mette in luce come la passione per l’egittologia fosse parte del collezionismo ottocentesco triestino e non confinata alla sola figura dell’arciduca Massimiliano. L’allestimento vuole far riflettere sul concetto di museo nell’Ottocento: da luogo di godimento estetico a istituzione dedita alla conservazione, alla ricerca e alla fruizione condivisa.

Il percorso collezionistico di Massimiliano

Gli inizi della collezione risalgono ai primi anni cinquanta dell’Ottocento, quando Massimiliano acquistò un nucleo di reperti da Anton von Laurin, console generale ad Alessandria d’Egitto. La raccolta si ampliò successivamente grazie a missioni diplomatiche e campagne di acquisto, sottolineando la volontà dell’arciduca di farne uno strumento a sostegno della ricerca storica e filologica della civiltà egizia.

Il ritorno temporaneo dei reperti a Miramare si inserisce nel quadro della valorizzazione del patrimonio culturale regionale e riporta in luce un progetto ambizioso inizialmente pensato dallo stesso Massimiliano: quello di un’esposizione permanente di antichità nel complesso di Miramare, mai realizzata. L’iniziativa riflette inoltre l’intenso dialogo tra istituzioni museali di Trieste, Vienna e Torino, contribuendo a rafforzare la visibilità culturale del territorio.