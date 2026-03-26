Il Parco di Pinocchio e lo storico Giardino Garzoni a Collodi inaugurano la nuova stagione sabato 28 marzo 2026 con una giornata speciale ad ingresso gratuito per tutti i visitatori. L'evento, che segna l'avvio di una fase rinnovata per il complesso culturale, prenderà il via alle ore 11 con l'intervento di Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Guerri illustrerà i primi risultati degli importanti interventi di rilancio già completati e presenterà i futuri progetti.

La riapertura si inserisce nelle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini Collodi.

Sarà l'occasione per svelare il logo ufficiale del comitato dedicato al bicentenario, riconosciuto dal Ministero della Cultura, e per anticipare il programma degli eventi culturali previsti per il 2026. Il momento clou della mattinata sarà alle ore 12, quando nel Giardino Garzoni verrà inaugurata la monumentale statua "Pinocchio di Pinocchi". Realizzata dall’artista Edoardo Malagigi, l'opera, alta quasi sei metri, simboleggia i valori di crescita e trasformazione, temi centrali nella storia del celebre burattino, e sarà presentata al pubblico con il suo significato simbolico.

Interventi di rilancio e restauri

Questa nuova fase per il complesso di Collodi è frutto di un significativo piano di riordino avviato nei primi mesi del 2026.

Gli interventi hanno integrato e completato lavori già finanziati dal PNRR, concentrandosi in particolare sul Giardino Garzoni e sul percorso monumentale del Parco di Pinocchio. Tra le opere realizzate spiccano il restauro delle statue storiche, il rinnovamento delle aree verdi con nuove piante e fiori, e l'installazione di un moderno impianto di illuminazione notturna, che apre la strada a future aperture serali. Per l'intera giornata inaugurale, l'accesso a Parco e Giardino sarà libero. Solo alcune attività extra, come la visita alla Casa delle Farfalle e le attrazioni per bambini, saranno a pagamento ma a prezzi ridotti; l'ingresso rimarrà gratuito per i bambini sotto i tre anni.

Il Parco di Pinocchio, nato con la missione di promuovere l'educazione all'infanzia e contrastare l'analfabetismo, ha affrontato negli anni recenti una complessa situazione finanziaria, caratterizzata da una diminuzione del 30% dei visitatori.

La Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha risposto con importanti investimenti e la creazione di una nuova società per azioni, che include partner privati e istituzioni culturali. L'obiettivo è un rilancio complessivo del borgo e del parco, mirando a rivitalizzare ristoranti, botteghe e servizi turistici storici.

Progetti futuri e la visione del Parco

La strategia di rilancio prevede l'espansione delle attività educative e ludiche, in linea con la vocazione originaria del Parco. Tra i progetti in fase di studio figurano l'ampliamento delle attrazioni, la creazione di una fattoria didattica e la valorizzazione dell'ampio patrimonio librario per l'infanzia. Sono previste anche nuove infrastrutture, tra cui un albergo diffuso nel Castello e nella Villa Garzoni, aree giochi al coperto e, in prospettiva, una teleferica dalla Casa delle Farfalle per collegare le principali attrazioni del borgo.

Le ambizioni programmatiche delineano investimenti significativi, stimati tra i 30 e gli 80 milioni di euro, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. Il Parco di Pinocchio non intende trasformarsi in un mero parco divertimenti, ma rafforza la sua funzione di luogo educativo e di esperienza per le famiglie, mantenendo al centro l'eredità di Carlo Collodi e la narrazione originale di Pinocchio. L'attuale assetto gestionale, con l'ingresso della nuova società e la partecipazione di operatori culturali nazionali e internazionali, evidenzia la volontà di sviluppare un modello innovativo di fruizione culturale, saldamente legato alla figura e al messaggio del celebre burattino.