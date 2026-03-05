Esplorare WikiFlix è un po' come addentrarsi in una soffitta polverosa: uno streaming attraverso cui scoprire tante cose curiose e un po' inquietanti, gioielli preziosi, misteri e poi nuove prospettive, capaci di evocare mondi scomparsi.

Il fine della piattaforma è proprio questo: quello di restituire qualcosa di diverso a un pubblico abituato alla fruizione di prodotti sempre più scadenti e uniformi. E quel qualcosa è la magia, ancora intatta, di un tempo che si credeva perduto. WikiFlix intercetta delle nicchie di utenti molto specifiche: gli appassionati di cinema d'autore, gli studenti di cinema e i nostalgici.

Gli amanti della qualità, che spesso non sanno dove reperire legalmente certi capolavori.

Non serve alcun abbonamento. Il museo digitale del cinema è accessibile a tutti. Non si tratta di un sito pirata, ma di un progetto ambizioso che aggrega opere cinematografiche cadute nel pubblico dominio o rilasciate con licenze libere. Documenti di grande rilevanza artistica ora resi fruibili in modo legale e gratuito.

La piattaforma utilizza l'infrastruttura di Internet Archive e le API di Wikipedia per generare schede filmografiche ricche di dati, quindi con informazioni su regista, cast e varie curiosità. Ciò significa che le schede associate ai film si aggiornano in tempo reale grazie al contributo degli utenti.

Cos'è WikiFlix e perché è diverso da Netflix?

A differenza delle piattaforme commerciali, tipo Netflix e Amazon Prime, WikiFlix non punta sulle ultime uscite hollywoodiane o sui titoli commerciali. Il focus è sulla conservazione della memoria storica del cinema. La piattaforma sfrutta il database di Wikimedia Commons e altre biblioteche digitali per offrire titoli che spesso sono impossibili da reperire nei circuiti tradizionali o in DVD.

Oltre all'accesso gratuito e alla legalità totale, il grande pregio della piattaforma sta proprio nella qualità dei contenuti. Nel catalogo è possibile scoprire gemme incredibili. Dalle avanguardie sovietiche al cinema muto espressionista, fino ai primi noir americani.

Ma ci sono anche cartoni animati, classici della comicità, film horror degli anni '50, '60 e '70, documentari e anche film di propaganda. Ovvero documenti storici preziosissimi sui conflitti mondiali e le ideologie del '900.

Tra i titoli più interessanti, ci sono Nosferatu il vampiro del 1922, che è considerato il capolavoro di F.W. Murnau, Le Voyage dans la Lune del 1902, che è il primo vero film di fantascienza di Georges Méliès (quello con l'iconica immagine della luna colpita dal razzo). e L'uomo che ride, la pellicola che ha ispirato esteticamente la creazione del Joker di Batman. E ancora: Detour del 1945, uno dei noir più cinici e disperati mai girati, Lo straniero del 1946, diretto e interpretato da Orson Welles, Metropolis di Fritz Lang, il capolavoro della fantascienza che ha influenzato Blade Runner e Star Wars, e Il gabinetto del dottor Caligari, il classico dell'espressionismo tedesco.

Ci sono anche film contemporanei: quelli open-source. Produzioni indipendenti, film alternativi e cartoni animati molto interessanti. E poi è pieno di film introvabili, prodotti in Iran, India, Giappone, Corea... Ah, e c'è pure La corazzata Potemkin, del 1925: il film che non piaceva così tanto al Fantozzi di Villaggio.

Come accedere subito al catalogo

L'interfaccia è minimale: punta alla sostanza. È possibile navigare per genere, anno di produzione o regista. Molti film sono disponibili con sottotitoli multilingue, grazie al lavoro collaborativo della comunità globale che, proprio come su Wikipedia, contribuisce a migliorare le schede dei film e la qualità dei file video.

Per guardare un film su WikiFlix non serve scaricare app o software.

Non è neanche necessario inserire la propria mail. Il profilo può essere creato qualora si volesse partecipare come contributor alla traduzione dei sottotitoli o alla catalogazione dei metadati.

Il modo più rapido per accedere è collegarsi al dominio ufficiale di WikiFlix o tramite il portale dedicato su Wikimedia Commons. Si tratta di una piattaforma è web-based. Il che vuol dire che può girare ovunque: pc, Mac, tablet, smartphone e smart tv con browser integrato.