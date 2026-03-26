Il settore della cosmesi italiana conferma la sua solida crescita, raggiungendo un fatturato complessivo di 18 miliardi di euro. Questo dato rappresenta un incremento del 2,9% rispetto all'anno precedente, evidenziando la vitalità di un comparto strategico per l'economia nazionale. Un motore fondamentale di questa espansione è l'export, che incide per circa il 50% sul totale, toccando gli 8,6 miliardi di euro con una notevole crescita del 4,1%.

Questi risultati sono stati presentati in occasione dell’apertura di Cosmoprof Worldwide Bologna, la fiera internazionale di riferimento per l'industria della bellezza, in programma dal 26 al 29 marzo 2026 nel polo fieristico bolognese.

L'evento si conferma un appuntamento cruciale per il confronto e lo sviluppo del settore cosmetico a livello globale.

In questo contesto, Cosmetica Italia ha lanciato il progetto “This is Bellezza”, un'iniziativa volta a esaltare l'identità e l'eccellenza delle imprese italiane nel panorama mondiale. Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, ha sottolineato come “la cosmesi sia un’eccellenza che parla italiano dalla ricerca alla produzione, dal packaging alla distribuzione, capace di generare un impatto positivo sulle persone e sull’economia grazie a significative ricadute economiche e occupazionali”.

Mercato interno e performance dell'export

Anche il mercato interno mostra un trend positivo.

Gli italiani hanno destinato circa 12,8 miliardi di euro alla cura della propria bellezza nel 2025, registrando un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. Tra le categorie di prodotti, spicca la performance dei profumi, con una crescita del 7,4%, e in particolare dei profumi da uomo, che segnano un +6,2%.

L'interesse dei consumatori si distribuisce nelle cinque principali categorie del settore: la cura della pelle ha visto un incremento del 3,2%, quella dei capelli del 4,1%, la detersione dell'1,6%, il make-up dello 0,1% e le fragranze, come detto, del 7,4%. Questi dati confermano la dinamicità e la diversificazione del consumo sul territorio nazionale.

Sul fronte dell'export, gli Stati Uniti si confermano il principale mercato di destinazione per i cosmetici italiani, con un valore di 1,2 miliardi di euro.

Seguono la Francia con 0,9 miliardi e la Germania con 0,8 miliardi. Benedetto Lavino ha evidenziato la resilienza del settore, affermando che, “nonostante i dazi introdotti, l’Italia resta il primo Paese esportatore di cosmetici” negli USA, a testimonianza della competitività globale dei prodotti Made in Italy.

“This is Bellezza”: l'identità del Made in Italy cosmetico

Il progetto “This is Bellezza” è stato ideato per creare un movimento e una rete di alleanze che rafforzino l'unicità del beauty Made in Italy. Simone Dominici, vicepresidente di Cosmetica Italia, ha spiegato che l'iniziativa “sintetizza innovazione, alta qualità, creatività e design”, pilastri fondamentali della filiera produttiva italiana.

Il progetto mira a valorizzare non solo gli aspetti produttivi, ma anche le radici territoriali, la tradizione artigianale e l'heritage culturale che caratterizzano le aziende del settore.

L'industria cosmetica italiana ha dimostrato nel tempo una notevole capacità di rinnovamento, puntando costantemente su innovazione e internazionalizzazione. Le analisi settoriali confermano una crescita costante dell'export negli ultimi anni, alimentata dall'apprezzamento dei mercati esteri per il design e la qualità superiore dei prodotti italiani. Il comparto mantiene elevati livelli occupazionali e un impegno continuo in ricerca e sviluppo, consolidandosi come uno dei punti di forza dell'economia manifatturiera nazionale.

Cosmoprof Worldwide Bologna, con una storia che risale al 1967, si riafferma come la piattaforma ideale per presentare strategie, novità e i dati aggregati di una filiera che non solo sostiene l'economia, ma proietta anche l'immagine dell'Italia nel mondo.