La cinquantasettesima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna si è conclusa con risultati notevoli. Dal 26 al 29 marzo 2026, l'evento ha registrato la partecipazione di oltre 255.000 operatori provenienti da più di 150 Paesi. I padiglioni del quartiere fieristico hanno ospitato 3.104 aziende da 68 nazioni e più di 10.000 brand esposti. La manifestazione è stata caratterizzata dal tutto esaurito negli spazi espositivi e da una costante e significativa affluenza di pubblico agli stand e ai numerosi meeting di approfondimento organizzati durante i quattro giorni di fiera.

Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, ha sottolineato come il settore beauty continui a dimostrare una «straordinaria capacità di resilienza anche in un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, confermando la propria solidità e dinamicità a livello globale». Ha inoltre evidenziato che «i risultati di questa edizione mostrano come l’industria cosmetica sappia reagire con prontezza alle sfide, mantenendo elevati livelli di innovazione, competitività e capacità di networking». La kermesse ha beneficiato del supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme a Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che hanno favorito la presenza di delegazioni di buyer altamente profilati dai principali mercati mondiali, rafforzando il posizionamento internazionale di Cosmoprof.

Un palcoscenico globale per l'innovazione

Oltre ai 10.000 marchi in mostra, l'edizione ha accolto una significativa percentuale di nuovi espositori: il 37% del totale era alla prima partecipazione. La provenienza degli espositori ha visto una prevalenza europea (56%), seguita dall’Italia (20%) e dai mercati extraeuropei (44%). Sono stati rappresentati trentadue padiglioni nazionali, con nuove presenze da Arabia Saudita, Belgio, Portogallo e Ungheria. Le delegazioni internazionali hanno incluso rappresentanti dalle Americhe, dal Medio Oriente, dall'Africa e dall'Asia-Pacifico, con una pianificazione attenta del calendario fieristico per favorire la partecipazione anche da Paesi a maggioranza musulmana.

Le direttrici principali dell’edizione 2026 sono state l'innovazione e la sostenibilità, con un focus sull’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito beauty e sull’evoluzione delle abitudini di consumo a livello mondiale. Cosmoprof ha registrato anche una crescita dell’interesse online, con un aumento dei contatti e delle registrazioni digitali provenienti da Nord America (+28%), Europa (+11%), Medio Oriente (+23%), Asia (+53%) e Africa (+12%). Il sistema Cosmoprof My Match ha ulteriormente facilitato l’organizzazione di incontri d’affari mirati tra buyer e aziende, ottimizzando il networking internazionale.

Cosmopack e le tendenze del settore cosmetico

Cosmoprof 2026 si è distinta anche per la ricchezza e la specificità delle sue aree tematiche.

Il comparto Cosmopack ha ospitato oltre 600 aziende da 37 Paesi, tra cui più di 90 società specializzate in macchinari, robotica, servizi digitali, logistica e supply chain. Erano presenti padiglioni nazionali di Corea, India e Polonia. Il padiglione 20 ha dedicato spazio all’Area Fragranze e Ingredienti, mentre altre sezioni hanno accolto il meglio della produzione di packaging, etichettatura, accessori e soluzioni private label. La sezione Cosmo Perfumery & Cosmetics ha visto la partecipazione di oltre 1.300 aziende da 56 Paesi, con una crescita del 4,5% negli spazi espositivi dedicati al segmento mass market. Infine, Cosmo Hair Nail & Beauty Salon ha ospitato più di 1.000 aziende provenienti da cinquanta diverse nazioni.

Secondo le analisi di Euromonitor International, il mercato globale del beauty e personal care è proiettato a superare i 587 miliardi di euro nel 2025, con una crescita trainata dall’innovazione, dall’incremento della qualità e dall’interesse verso prodotti premium e dermocosmetici. Il segmento delle fragranze si conferma particolarmente dinamico e resiliente, caratterizzato da un forte contenuto narrativo ed emozionale. La prossima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna è già fissata dal 18 al 21 marzo 2027, riaffermando il ruolo della manifestazione come piattaforma globale primaria per il settore della bellezza, capace di mettere in dialogo culture, mercati e professionisti da tutto il mondo.