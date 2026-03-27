Giovedì 26 marzo 2026 si è aperta ufficialmente la 57ª edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, uno degli appuntamenti più rilevanti a livello internazionale per l’industria della bellezza.

All’inaugurazione erano presenti importanti rappresentanti istituzionali e del settore, accolti dal presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Tra questi, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il direttore generale di Agenzia ICE Lorenzo Galanti, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, la sottosegretaria della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini e il presidente di Cosmetica Italia Benedetto Lavino.

Da evento locale a hub globale della cosmetica

Il Cosmoprof è nato oltre cinquant'anni fa a Bologna e si è progressivamente trasformato in un punto di riferimento internazionale per l’intera filiera della bellezza. Anche l’edizione 2026, in programma fino al 29 marzo, conferma questo ruolo, presentandosi come una piattaforma globale capace di mettere in dialogo aziende, professionisti e mercati.

“Cosmoprof oggi è un ecosistema internazionale che connette imprese, mercati e innovazione lungo tutta la filiera della bellezza”, ha dichiarato il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. “Ogni anno Bologna diventa il punto di incontro per operatori provenienti da tutto il mondo, un luogo in cui l’industria beauty si confronta, costruisce nuove relazioni e dà forma alle traiettorie future del settore”.

Parole che riflettono il posizionamento sempre più centrale della manifestazione, oggi riconosciuta come uno dei principali hub globali del comparto cosmetico.

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Numeri da record e forte presenza internazionale

L’edizione 2026 si distingue per numeri particolarmente significativi.

Sono presenti oltre 3.100 espositori provenienti da 68 Paesi, per un totale di più di 10.000 brand rappresentati. La manifestazione è completamente sold-out, a conferma della sua attrattività a livello globale.

Particolarmente rilevante è anche la presenza di nuovi espositori, che rappresentano il 37% del totale, segnale di un settore dinamico e in continua evoluzione.

Dal punto di vista geografico, l’80% degli espositori arriva dall’estero, mentre il restante 20% è italiano: un dato che evidenzia il ruolo di Bologna come hub internazionale del beauty.

Una piattaforma di confronto per il settore

Con oltre 250.000 visitatori attesi, Cosmoprof Worldwide Bologna si conferma non solo come vetrina espositiva, ma anche come spazio di confronto e aggiornamento professionale. Durante i quattro giorni di fiera, aziende e operatori della filiera hanno l’opportunità di approfondire temi chiave, analizzare trend emergenti e scoprire le innovazioni che guideranno il mercato nei prossimi anni.

Le tre anime della manifestazione

Anche per l’edizione 2026, Cosmoprof mantiene una struttura articolata che riflette la complessità dell’intero settore beauty. La manifestazione si sviluppa infatti attraverso tre grandi aree tematiche, pensate per coprire in modo completo tutte le fasi della filiera.

Cosmopack, in programma fino al 28 marzo, è il cuore produttivo dell’evento e riunisce aziende specializzate in materie prime, packaging e tecnologie industriali, offrendo una panoramica sulle soluzioni più avanzate del comparto. In parallelo, Cosmo Perfumery & Cosmetics rappresenta lo spazio dedicato al prodotto finito, dalla profumeria allo skincare fino al make-up, con un focus particolare sul mondo retail e sulle dinamiche di mercato.

A completare l’offerta è Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon, attiva fino al 29 marzo, che si rivolge al canale professionale e mette al centro hair stylist, estetiste e operatori del mondo spa. Una suddivisione che permette di valorizzare ogni segmento del settore, offrendo ai visitatori un’esperienza completa e altamente specializzata.

Eventi, formazione e innovazione

Il calendario della manifestazione è particolarmente ricco e variegato. Tra gli appuntamenti principali spicca il Cosmetics Stage, spazio dedicato all’innovazione e alle nuove tendenze, dove i brand presentano novità attraverso workshop e lanci di prodotto. Grande rilevanza anche per i CosmoTalks, incontri con esperti, agenzie di trend e opinion leader internazionali, che affrontano temi legati a marketing, comunicazione e sviluppo del mercato.

Per il mondo dell’hairstyle, l’evento di riferimento è On Hair, in programma il 29 marzo, con spettacoli e performance di team artistici di fama internazionale.

Non manca poi il World Massage Meeting, dedicato alle tecniche di massaggio e al benessere, e il Cosmopack Stage, che offre alle aziende uno spazio per presentare soluzioni innovative.

Premi, trend e nuove prospettive

Accanto agli eventi formativi, Cosmoprof propone anche importanti iniziative dedicate all’analisi del mercato e alla valorizzazione dell’innovazione.

Tra queste, Cosmoprof Insights offre una panoramica approfondita sulle dinamiche del settore, mentre i Cosmoprof & Cosmopack Awards premiano le migliori proposte in termini di prodotto, formulazione, packaging e design.

Infine, il CosmoTrends Report raccoglie i prodotti più interessanti e innovativi presentati in fiera, diventando una guida di riferimento per individuare le tendenze emergenti.