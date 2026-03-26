La 57ª edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna ha inaugurato i suoi padiglioni il 26 marzo 2026 alla Fiera di Bologna, registrando il tutto esaurito. L'evento, che si protrarrà fino al 29 marzo, si conferma un appuntamento cruciale per l'industria della bellezza globale, accogliendo 3.104 espositori da 68 paesi e oltre 10.000 brand. Nonostante le attuali preoccupazioni legate ai conflitti internazionali e all'aumento dei costi energetici, la manifestazione ha attratto un'affluenza prevista di 250.000 visitatori, consolidando il ruolo di Bologna come polo strategico mondiale per il settore.

Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, ha evidenziato l'importanza di questa edizione.

Un dato particolarmente significativo è la quota dei nuovi espositori, che costituisce il 37% del totale, a testimonianza della continua attrattività dell'evento. L'internazionalizzazione si conferma un pilastro fondamentale: l'80% dei partecipanti proviene dall'estero, mentre il 20% è rappresentato da operatori italiani. Questa composizione sottolinea la forte capacità di Cosmoprof di fungere da asset strategico per il Paese e da punto di incontro globale. Si registrano inoltre notevoli incrementi di presenze da mercati chiave come gli Stati Uniti (+28%), il Medio Oriente (+23%), l'Asia (+53%) e l'Africa (+12%), evidenziando una crescente portata geografica.

In un contesto globale caratterizzato da instabilità, la fiera ha dimostrato una notevole resilienza: non si sono registrate disdette né da parte degli espositori né delle strutture alberghiere. Sebbene permangano preoccupazioni riguardo ai collegamenti aerei, in particolare dagli hub del Golfo, la conferma di tutte le partecipazioni evidenzia la capacità dell'evento di attrarre investimenti e di mantenere il proprio ruolo anche in scenari complessi. Tra le novità di questa edizione spiccano i percorsi immersivi dedicati ai profumi, l'attenzione alla "longevity" e la sostenibilità, che delineano le nuove frontiere del settore beauty per il 2026.

Espansione Internazionale e Nuove Collettive

La manifestazione ospita trentatré collettive nazionali, frutto della collaborazione con istituzioni governative, camere di commercio e partner internazionali.

Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, ha evidenziato l'introduzione di nuove collettive da paesi come Arabia Saudita, Belgio, Portogallo, Ungheria e Uzbekistan. Queste si affiancano alle presenze consolidate dei principali mercati globali, ampliando ulteriormente la rappresentatività geografica e culturale dell'evento. Il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia ICE contribuisce a facilitare la partecipazione internazionale.

Delegazioni altamente qualificate sono presenti da Nord America, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico. La scelta delle date della fiera è stata strategica per agevolare la partecipazione dai Paesi dell’area MENA, evitando il periodo del Ramadan.

Cosmoprof si conferma una piattaforma privilegiata per lo sviluppo di relazioni commerciali e lo scambio di conoscenze, potenziata anche da strumenti digitali per il matchmaking e aree dedicate ai Buyer Lounges, migliorando l'esperienza dei visitatori e le opportunità di business.

Innovazione, Sostenibilità e Tendenze del Mercato Beauty

Cosmoprof Worldwide Bologna si configura come un ecosistema completo che abbraccia l'intera filiera della cosmetica. La sezione Cosmopack, fulcro dell'innovazione nei processi produttivi, accoglie circa 700 aziende da 37 paesi, presentando le ultime novità in settori quali robotica, servizi digitali, logistica, ingredienti e packaging. La Fragrances & Ingredients Zone è situata nel padiglione 20, mentre l'area Esxence, nel padiglione 14, offre un'esperienza immersiva nella profumeria artistica.

Cosmo Perfumery & Cosmetics ospita oltre 1.300 aziende da 56 paesi, e la sezione Cosmo Hair Nail & Beauty Salon include più di 1.000 imprese da 50 nazioni. Le tendenze chiave per il 2026 sono la sostenibilità e il concetto di longevity, che promuove strategie olistiche per la cura della pelle e dell'organismo. Il mercato globale della bellezza e della cura personale ha superato i 587 miliardi di euro nel 2025, con una crescita significativa trainata dai segmenti premium, dermocosmetici e fragranze. Cosmoprof si conferma così una piattaforma globale in continua evoluzione, capace di anticipare le tendenze e connettere i principali attori del settore a livello internazionale.