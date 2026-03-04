La 76ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa registrando un bilancio decisamente positivo per Costa Crociere. La nave Costa Toscana ha assunto un ruolo di primo piano, trasformandosi in un vero e proprio “palco sul mare”. L’iniziativa ha permesso di estendere l’esperienza del Teatro Ariston su un contesto galleggiante, offrendo un’esperienza coinvolgente e innovativa.

Un’estensione del Festival sul mare

Per l’intera durata delle cinque serate del Festival, la Costa Toscana ha ospitato “Max Forever – The Party Boat”. Si è trattato di una residency esclusiva con protagonista Max Pezzali, che ha animato la nave con performance a tema, scenografie di grande impatto visivo e collegamenti in diretta con il palco dell’Ariston.

In questo modo, la nave ha funzionato come un vero e proprio ecosistema di intrattenimento, capace di dialogare sia con la città di Sanremo sia con l’evento principale. Questa operazione conferma, per il quinto anno consecutivo, la proficua partnership tra Costa Crociere e il Festival di Sanremo.

Atmosfere tematiche e interazione con il pubblico

Ogni serata a bordo della Costa Toscana è stata caratterizzata da un tema specifico, che ha guidato la scelta di scenografie, costumi e atmosfere. Le serate a tema includevano Disco Night, Old West, Jolly Blue, Happy Days e Love Boat, tutte ispirate all’immaginario pop degli anni ’90. La Mesh Led di Costa Toscana ha svolto un ruolo attivo, commentando in tempo reale gli eventi del Festival attraverso messaggi luminosi, battute e giochi di parole.

La nave si è così configurata come un hub visivo e comunicativo proiettato verso la città, rafforzando ulteriormente la sua presenza nell’ambito dell’evento.

L’innovazione e la continuità di questo progetto sottolineano la capacità di Costa Crociere di creare esperienze uniche e integrate con i grandi eventi.