È morto Country Joe McDonald, voce simbolo della protesta contro la guerra in Vietnam. Si è spento a 84 anni il leader dei Country Joe and the Fish, figura storica della musica pacifista americana. Il cantante, autore e fondatore del gruppo è divenuto celebre alla fine degli anni Sessanta come una delle voci principali dell'opposizione al conflitto vietnamita. Il decesso è avvenuto a Berkeley, in California, per complicazioni legate al morbo di Parkinson.

La carriera di un artista impegnato

Nato a Washington nel 1942, McDonald si era trasferito da giovane in California.

Negli anni Sessanta fondò i Country Joe and the Fish, gruppo che ha lasciato un segno profondo nella storia della musica rock statunitense. Il gruppo è noto soprattutto per le canzoni di protesta contro il conflitto vietnamita, come "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag", brano divenuto emblema dell'opposizione giovanile alla guerra. La sua esibizione al Festival di Woodstock nel 1969 venne ricordata per l’energia e la carica provocatoria.

I Country Joe and the Fish, guidati da McDonald, hanno realizzato numerosi album e canzoni di protesta. Nella seconda metà degli anni Sessanta, la band divenne un punto di riferimento per il movimento controculturale americano grazie ai testi politicizzati e all'uso coraggioso della satira.

"Abbiamo provato a dire la nostra in modo diretto, senza compromessi", aveva affermato lo stesso McDonald. Il loro brano più famoso, "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag", venne spesso eseguito nei raduni pacifisti e rimane un inno della generazione hippie.

L'eredità di Country Joe McDonald

McDonald si distinse per la schiettezza delle sue prese di posizione pubbliche e per l’attività a favore della pace. Anche dopo lo scioglimento del gruppo originario, ha continuato a portare avanti un'intensa attività musicale e di testimonianza, mantenendo fede ai valori della non violenza e dell'impegno civile. Negli ultimi anni si era dedicato anche a progetti sociali e a esibizioni in ambito locale.

I Country Joe and the Fish nacquero nella vivace scena di Berkeley, in California, città simbolo del movimento contro la guerra e per i diritti civili negli anni Sessanta.

Oltre a "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag", la loro produzione include album come "Electric Music for the Mind and Body" (1967) e "Together" (1968), che spaziano tra rock psichedelico, folk e blues.

L’esibizione di McDonald a Woodstock, entrata nella storia anche per la celebre "Fish Cheer", rappresenta uno dei momenti simbolici della musica di protesta americana. Dopo l’esperienza con la band, McDonald ha pubblicato diversi album da solista, proseguendo il suo percorso artistico e civile. La sua eredità resta legata al coraggio con cui la musica ha saputo interpretare, denunciare e stimolare il dibattito pubblico su temi centrali della storia moderna.