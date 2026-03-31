A Tunisi, l'arte contemporanea incontra l'architettura del Novecento con "My house is a Le Corbusier", il progetto dell'artista italiano Cristian Chironi. L'iniziativa si concentra su Villa Baizeau, l'unico edificio progettato da Le Corbusier in Tunisia, mirando a riattivarne la memoria. Promosso da La Boîte, l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, l’Ambasciata d’Italia e la cooperazione svizzera, il progetto, avviato il 22 gennaio, include residenza, mostra e pubblicazione. L'inaugurazione è il 3 aprile, con l'esposizione visitabile fino al 17 giugno.

Il fulcro concettuale è Villa Baizeau: iconica ma inaccessibile, trovandosi all'interno del parco presidenziale tunisino. Questa "impossibilità di abitare fisicamente" ha spinto Chironi a ridefinire il concetto di abitare non come possesso, ma come "esercizio mentale, soglia, distanza, racconto". La residenza artistica si è svolta nella Medina di Tunisi, scelta per la sua vitalità e distanza dall'astrazione.

Eventi e riflessioni sull'eredità modernista

Il progetto include performance itineranti come "Carthage Drive", che il 24 e 25 marzo ha animato le strade tra Tunisi e Cartagine. A bordo di una Fiat 127 Special ribattezzata "Camaleonte", personalizzata con la palette cromatica originale di Le Corbusier, l'artista ha creato un'esperienza unica.

Un approfondimento pubblico si terrà il 2 aprile all'École Nationale d'Architecture & Urbanisme, con l'incontro "Villa Baizeau, un’architettura da raccontare", parte della decima Giornata del Design Italiano nel Mondo.

L'approccio curatoriale va oltre la critica, usando l'eredità architettonica di Le Corbusier come lente per "interrogare la città contemporanea, il patrimonio modernista e i modi in cui un’architettura può produrre senso anche se inabitabile". Avviato nel 2015, "My house is a Le Corbusier" è un viaggio attraverso architetture corbusiane. A Tunisi, l'iniziativa acquisisce valore, mettendo in relazione il patrimonio archeologico di Cartagine con la vitalità della Medina, stimolando una riflessione sul senso dell'abitare oggi.

La Villa Baizeau, progettata da Le Corbusier e Pierre Jeanneret tra il 1929 e il 1930, è un esempio di modernismo, distintasi per l'uso innovativo del cemento armato. Sebbene oggi chiusa e di difficile accesso, testimonia il modernismo nel Mediterraneo. Il progetto di Cristian Chironi mira a riattualizzare il dibattito su queste architetture, riattivandone la memoria e promuovendo un dialogo.