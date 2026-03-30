L'autobiografia di Henry Winkler, l'attore noto per l'iconico Fonzie in "Happy Days", arriva in Italia. Intitolato "Essere Henry. Il Fonzie e oltre", il volume è pubblicato da Piemme e disponibile dal 2 aprile 2026. L'opera è attesa dai fan della sitcom e dagli appassionati, raccogliendo memorie e riflessioni dell'attore, nato a New York nel 1945 da famiglia ebraica tedesca in fuga dal nazismo.

In "Essere Henry", Henry Winkler ripercorre la sua carriera, soffermandosi sugli anni di "Happy Days" e sul successo di Fonzie. L'attore condivide le difficoltà infantili dovute alla dislessia – diagnosticata solo in età adulta – e le tensioni familiari.

"Fonzie era la persona che avrei voluto essere, e l’unico modo per sopravvivere era mantenere tutto dentro di me", si legge nel libro, rivelando la recitazione come via di riscatto dal disagio.

L'impronta di Fonzie nella cultura pop

Il volume analizza il fenomeno di costume di "Happy Days" e Fonzie come icona globale. Winkler evidenzia l'impatto della sitcom sulla sua vita e sui telespettatori. Affronta le sfide post-televisive, legate al giubbotto di pelle. Si sofferma inoltre sulla sua esperienza come autore e produttore, mostrando attività oltre la recitazione.

Aneddoti e citazioni come “Sii gentile: non sai mai cosa stia vivendo chi ti sta accanto” svelano l'importanza dei rapporti umani e della resilienza.

Winkler racconta come il ruolo di Fonzie sia stato per molti un esempio di forza e positività, ma anche di vulnerabilità dietro una facciata di sicurezza.

Carriera poliedrica tra recitazione e scrittura

Dopo "Happy Days" (1974-1984), Henry Winkler ha avuto una carriera variegata. Si è distinto come attore e prolifico autore di libri per ragazzi. Opere spesso incentrate su dislessia e inclusione, accolte con ampi consensi. Negli Stati Uniti, "Being Henry" è stato accolto positivamente dalla critica per la sincerità e il tono personale.

L'edizione italiana di "Essere Henry" rivela la complessa personalità di Henry Winkler: il suo rapporto con la fama, l'impegno per i diritti dei dislessici e il contributo alla cultura pop. Il volume si inserisce in un filone di biografie che raccontano il retroterra umano dietro volti iconici della televisione, offrendo nuove prospettive ai lettori più giovani.