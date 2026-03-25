Bari ha accolto Wes Studi, l’attore statunitense e primo nativo americano insignito dell’Oscar alla carriera nel 2020, protagonista di un significativo incontro al Bif&st, il festival internazionale del cinema. Il 25 marzo 2026, Studi, 78 anni, ha dialogato con il pubblico del Teatro Petruzzelli dopo la proiezione di "Hostiles‑Ostili" (2017), film in cui interpreta il capo cheyenne Falco Giallo al fianco di Christian Bale.

Durante la sua masterclass, Studi ha offerto una lucida testimonianza sull’assurdità della guerra, esprimendo profonda preoccupazione per la persistente incapacità dell’umanità di comprenderne la vera natura.

“La guerra è qualcosa di brutto, è qualcosa che ha un cattivo odore ed è la causa principale della morte di altre persone, della distruzione della vita e della proprietà altrui. E quindi io non riesco a capacitarmi di come l'umanità non lo abbia ancora compreso, siamo nel 2026 e non abbiamo ancora capito che la guerra è tutto questo, ma che problema abbiamo per non averlo ancora capito?” ha dichiarato l’attore.

L'esperienza in Vietnam e i ruoli iconici

Studi ha condiviso anche un’importante esperienza personale, rievocando la sua decisione di arruolarsi volontario in Vietnam nel 1967. “Volevo capire quanto fossi in grado di resistere… mettere alla prova il mio coraggio e me stesso in una situazione reale di combattimento.

Ci sono andato e l'ho capito. Il combattimento, la guerra, una situazione di guerra è quanto di più caotico, casuale e confusionario possa accadere. Non si tratta assolutamente di essere coraggiosi, non ha nulla a che fare con l'idea dell'etica della guerra che ci portiamo dietro”, ha spiegato. Questa esperienza diretta ha profondamente influenzato la sua percezione del conflitto e la rappresentazione della violenza nei suoi ruoli cinematografici.

La sua carriera è costellata di interpretazioni che hanno lasciato un segno nella rappresentazione dei nativi americani sul grande schermo. Studi ha ripercorso i suoi ruoli più celebri: dal guerriero pawnee in "Balla coi lupi" al memorabile Magua ne "L’ultimo dei Mohicani", fino a Geronimo nell’omonimo film di Walter Hill e Eytukan, il leader degli Omaticaya, in "Avatar" di James Cameron.

Ha avuto l’opportunità di lavorare al fianco di star come Robert De Niro, Al Pacino e Kevin Costner. Nonostante la ricchezza di queste esperienze, ha rivelato durante la masterclass: “Sto cercando ancora la mia storia da raccontare”.

Premio "Arte del Cinema" e omaggio alle radici culturali

La serata del 25 marzo 2026 ha visto Wes Studi ricevere il prestigioso premio Bif&st “Arte del cinema” sul palco del Teatro Petruzzelli. L’attore ha inoltre partecipato alla performance intitolata "Native Paths. Poesia e musiche dei nativi d'America", esibendosi con il pianista Emanuele Arciuli. Questo momento ha rappresentato un’ulteriore e toccante testimonianza della sua profonda attenzione per le radici culturali e per il legame indissolubile tra arte e identità indigena americana.

Il Bif&st, rinomato festival che si tiene annualmente a Bari, si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione del cinema internazionale e italiano. Il Teatro Petruzzelli, una delle più prestigiose sedi culturali italiane, ospita regolarmente gli eventi principali della rassegna, consolidando la centralità di Bari nel panorama culturale nazionale. L’incontro con Wes Studi non è stato solo un omaggio alla sua straordinaria carriera, ma anche un’importante occasione di riflessione pubblica sui temi universali della guerra, dell’etica e della memoria collettiva della sofferenza, veicolati attraverso la potenza del cinema.