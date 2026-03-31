Si è tenuto martedì 31 marzo 2026 a Roma, nella suggestiva Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, l'ultimo saluto a David Riondino, il poliedrico cantautore, attore, regista e scrittore scomparso all'età di 73 anni. Nato a Firenze nel 1952, l'artista fiorentino è stato ricordato in una cerimonia commossa, iniziata alle undici, che ha visto la partecipazione di amici, colleghi, personalità del mondo politico e culturale e una folla numerosa. L'evento, descritto come il suo "ultimo spettacolo", ha saputo fondere poesia, musica, letture e testimonianze, tutte improntate a un profondo affetto e alla sua inconfondibile ironia.

I momenti salienti della cerimonia

L'omelia, officiata da padre Guidalberto Bormolini, ha toccato le corde dell'emozione citando le ultime parole di Riondino: "Io ho fatto quello quello che devo fare, sono pronto". La celebrazione si è trasformata in un vero e proprio "ultimo spettacolo", grazie ai contributi di amici e colleghi che hanno voluto omaggiare l'artista. Tra le numerose personalità presenti e intervenute, spiccavano nomi come Paolo Hendel, Dario Vergassola, Stefano Bollani, Sabina Guzzanti, Nichi Vendola, Antonio Catania, Luciana Castellina, Corrado Guzzanti e Vincenzo Salemme.

Un momento di particolare intensità è stata l'esecuzione del brano "Maracaibo" da parte di Chiara Riondino, sorella di David e sua collaboratrice di lunga data.

La performance ha coinvolto l'intera assemblea in un commosso canto corale, culminato in una sentita standing ovation. Questo omaggio musicale ha incarnato perfettamente la cifra stilistica di Riondino: una narrazione autentica dei sentimenti e delle storie, sempre permeata di leggerezza e ironia. Il funerale ha così assunto i tratti di un racconto condiviso, fatto di ricordi ed episodi ricostruiti attraverso parole, poesia e musica, alternando cordoglio a passaggi di leggerezza e citazioni ironiche, fedeli allo spirito dell'artista.

L'eredità di un artista poliedrico

Nel corso della sua lunga e variegata carriera, David Riondino si era imposto come una delle figure più versatili del panorama culturale italiano.

Nato a Firenze nel 1952, l'artista aveva saputo spaziare con maestria dalla musica d'autore al teatro, dalla scrittura alla regia, fino alla satira sociale, dialogando con pubblici eterogenei e lasciando un segno distintivo in ogni ambito. Molti lo hanno ricordato come un "artista totale", sempre pronto a esplorare nuove forme espressive e a offrire prospettive originali sulla realtà.

La notizia della sua scomparsa era stata annunciata pubblicamente dall'amica Chiara Rapaccini, testimoniando i legami profondi che Riondino aveva saputo costruire. La scelta della Chiesa degli Artisti per le esequie non è stata casuale: questo luogo, tradizionale per l'ultimo saluto a illustri personalità della cultura italiana, ha conferito un ulteriore valore simbolico al commiato, evidenziando il ruolo significativo che David Riondino ha ricoperto nella storia recente dello spettacolo e della canzone d'autore nel nostro Paese.