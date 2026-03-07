La terza edizione del premio “David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars” si è tenuta a Firenze il 07 marzo 2026. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, denominati “Davidini”, si è svolta presso lo storico Palazzo Medici Riccardi. Questo importante premio, nato dalla collaborazione tra Fondazione Sistema Toscana e l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, ha l’obiettivo di valorizzare sei giovani attori under 28, identificati come i futuri ambasciatori del cinema italiano.

I talenti premiati per l’edizione 2026 sono Giulia Maenza, Vincenzo Crea, Ludovica Nasti, Emanuele Maria Di Stefano, Alma Noce e Gianmarco Franchini.

A ciascuno di loro è stata consegnata una riproduzione in scala della statuetta originale del David di Donatello, i “Davidini”. La cerimonia ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro, gli assessori alla cultura Cristina Manetti (Toscana) e Giovanni Bettarini (Firenze), e la presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Piera Detassis.

Il premio “David Rivelazioni Italiane”: un trampolino per il talento emergente

Giunto alla sua terza edizione nel 2026, il premio è stato concepito per offrire visibilità e supporto a interpreti emergenti con un’età inferiore ai ventotto anni, che non abbiano mai ricevuto una candidatura ai Premi David di Donatello.

L’iniziativa rappresenta una sinergia consolidata tra l’Accademia del Cinema Italiano e l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, inserita nel contesto della rassegna “50 Giorni di Cinema a Firenze”. Le statuette consegnate, i “Davidini”, sono fedeli riproduzioni in scala del celebre David di Donatello.

L’edizione precedente, tenutasi nel 2025, aveva già premiato sei attori under 28 (Federico Cesari, Celeste Dalla Porta, Carlotta Gamba, Matteo Oscar Giuggioli, Tecla Insolia ed Emanuele Palumbo), confermando il premio come un punto di riferimento fondamentale per il cinema emergente italiano.

Firenze e la Toscana: un ecosistema per la cultura cinematografica

Firenze, con la sua ricca eredità culturale e artistica, si conferma una capitale indiscussa per il cinema italiano emergente.

Il premio si inserisce in questo contesto, creando un ponte ideale tra la prestigiosa storia dei David di Donatello e le iniziative locali volte alla valorizzazione del territorio. La scelta di Palazzo Medici Riccardi come sede della cerimonia sottolinea la centralità della città come luogo simbolico per l’incontro tra istituzioni e industria culturale. La presenza delle istituzioni locali, come la Regione Toscana e il Comune di Firenze, testimonia un forte impegno pubblico nella promozione delle nuove generazioni del cinema.

Questa edizione, proseguendo nel solco delle precedenti, consolida Firenze come fulcro per la formazione, la produzione e la visibilità del talento italiano. Il riconoscimento assegnato ai sei giovani attori under 28 rappresenta un investimento culturale strategico per il futuro del cinema nazionale.