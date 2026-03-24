Aurelio De Laurentiis, noto produttore cinematografico e presidente di Filmauro, ha sollevato forti critiche riguardo la gestione dei fondi pubblici destinati al cinema italiano. Durante una conferenza stampa tenutasi a Roma per la presentazione del film ‘Scuola di seduzione’ di Carlo Verdone, De Laurentiis ha espresso la sua convinzione che il settore abbia spesso utilizzato in maniera impropria le risorse statali. Il produttore ha evidenziato come il Ministero della Cultura, pur disponendo di un budget considerevole, non sempre distribuisca i fondi basandosi su criteri di competenza e reale imprenditorialità, portando a sprechi e inefficienze.

La necessità di una selezione rigorosa dei progetti

De Laurentiis ha proposto un cambiamento radicale nel sistema di assegnazione dei finanziamenti. Ha suggerito che una quota significativa dei fondi dovrebbe essere destinata ai progetti in base al gradimento del pubblico, misurato dalla frequenza in sala, e alla comprovata capacità imprenditoriale delle produzioni. Secondo il produttore, un maggiore coinvolgimento di esperti e professionisti del settore, che conoscono a fondo le dinamiche dell'industria, potrebbe migliorare sensibilmente la qualità delle opere e garantire un impiego più efficace delle risorse pubbliche. Ha inoltre criticato l'attuale tendenza a finanziare film senza un'adeguata valutazione del loro potenziale successo commerciale, sottolineando l'urgenza di un confronto costruttivo tra le istituzioni e gli operatori del settore per definire nuove strategie.

Appello al Ministero della Cultura per un confronto aperto

Nel suo intervento, il patron della Filmauro ha lanciato un invito diretto ai rappresentanti del Ministero della Cultura, in particolare al sottosegretario Giuli, affinché si apra un tavolo di discussione sulle attuali modalità di gestione dei fondi. De Laurentiis ha ribadito con forza che il cinema non è solo arte, ma anche una complessa industria di beni immateriali che richiede competenze specifiche e una visione strategica per poter crescere e affermarsi a livello internazionale. A suo avviso, solo attraverso un dialogo franco e il coinvolgimento attivo di chi opera quotidianamente nel settore si potranno superare le criticità attuali, evitare inutili sprechi e valorizzare appieno il ricco patrimonio cinematografico italiano, promuovendo un'imprenditoria che merita rispetto e supporto concreto.

Aurelio De Laurentiis: un produttore in prima linea

Aurelio De Laurentiis è una figura di spicco nel panorama cinematografico italiano, riconosciuto per la sua lunga carriera come produttore e per la presidenza della Filmauro. Nel corso degli anni, ha realizzato numerosi film di successo e si è costantemente distinto per le sue posizioni decise su questioni cruciali riguardanti l'industria audiovisiva nazionale. La sua battaglia per una gestione più trasparente ed efficiente delle risorse pubbliche destinate al cinema riflette il suo impegno per un settore più meritocratico e competitivo, capace di generare valore e innovazione.