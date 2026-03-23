Il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis, noto patron della Filmauro, ha espresso una ferma critica riguardo la gestione dei fondi pubblici destinati al cinema italiano. Le sue dichiarazioni, rilasciate durante una conferenza stampa a Roma in occasione della presentazione di 'Scuola di seduzione', il nuovo film di e con Carlo Verdone in uscita su Paramount+, hanno riacceso il dibattito sulle attuali modalità di assegnazione delle risorse e sulla reale competenza di chi è chiamato a gestirle.

De Laurentiis ha apertamente sostenuto che il settore, a suo avviso, abbia spesso utilizzato in modo improprio le risorse pubbliche.

Questa accusa non solo mette in discussione l'efficacia dei meccanismi di finanziamento esistenti, ma solleva anche interrogativi sulla preparazione e sull'esperienza degli attori istituzionali coinvolti nel processo decisionale.

Critiche alla gestione dei fondi e alla competenza nel settore

Nel corso del suo intervento, il produttore ha puntato il dito contro l'attuale gestione dei finanziamenti da parte del ministero della Cultura. Pur riconoscendo la disponibilità di un budget significativo, De Laurentiis ha espresso la convinzione che la suddivisione di tali risorse non avvenga in maniera efficiente né strategica. Ha enfatizzato la necessità di un approccio più mirato, suggerendo che solo un gruppo selezionato di professionisti realmente competenti dovrebbe essere coinvolto nelle scelte relative ai progetti da finanziare.

L'industria cinematografica, ha spiegato De Laurentiis, è un settore intrinsecamente complesso, che produce "beni immateriali". Per questo motivo, è fondamentale adottare criteri più rigorosi nella selezione dei film da sostenere, garantendo che i fondi pubblici siano impiegati per promuovere opere di valore e con un effettivo potenziale di mercato, piuttosto che disperdersi in iniziative che potrebbero risultare meno meritevoli o prive di un solido riscontro.

Proposte per una distribuzione più equa e meritocratica dei fondi

Per superare le attuali criticità e promuovere un'industria più virtuosa, Aurelio De Laurentiis ha avanzato proposte concrete per una revisione radicale dei meccanismi di distribuzione dei fondi.

Una delle sue idee principali prevede di destinare una quota consistente, fino al cinquanta per cento dei fondi pubblici, basandosi su due parametri chiave: il gradimento del pubblico, misurato dalla frequenza in sala, e la reale imprenditorialità dei progetti presentati.

Questo approccio, secondo il patron della Filmauro, garantirebbe una maggiore trasparenza e responsabilità nell'utilizzo delle risorse. I finanziamenti sarebbero così orientati verso produzioni che dimostrano sia un richiamo per gli spettatori sia una solida base economica e gestionale. L'obiettivo è chiaro: evitare che i finanziamenti pubblici finiscano a progetti che non generano valore o che non rispondono efficacemente alle esigenze del mercato, favorendo invece un'industria più dinamica, innovativa e sostenibile nel lungo periodo.

De Laurentiis ha inoltre lanciato un appello ai responsabili istituzionali, invitandoli a un confronto aperto e costruttivo con gli operatori del settore. L'intento è quello di trovare soluzioni condivise che possano realmente sostenere un'imprenditoria cinematografica che, a suo giudizio, merita un rispetto e un riconoscimento ben maggiori rispetto a quanto avviene attualmente, promuovendo un dialogo essenziale per il futuro del cinema.

Le posizioni espresse da Aurelio De Laurentiis si inseriscono in un dibattito più ampio e sempre più pressante sulla necessità di riformare i criteri di assegnazione dei fondi pubblici al settore cinematografico. Questo tema cruciale coinvolge non solo gli addetti ai lavori, ma anche le istituzioni, con l'obiettivo comune di valorizzare la qualità, l'innovazione e la sostenibilità dell'intera filiera audiovisiva italiana, garantendo un futuro più solido e trasparente per il cinema nazionale.