Il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis ha sollevato un acceso dibattito sulla gestione dei fondi pubblici nel cinema italiano, esprimendo critiche severe e proponendo nuovi criteri per il finanziamento dei film. Le sue dichiarazioni, rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione a Roma del film ‘Scuola di seduzione’, hanno puntato il dito contro un presunto utilizzo improprio delle risorse destinate al settore e hanno sollecitato un confronto diretto con le istituzioni.

Critiche alla gestione del Ministero della Cultura

Nel suo intervento, De Laurentiis non ha esitato a rivolgere accuse dirette al Ministero della Cultura.

Ha evidenziato come la gestione dei 650 milioni di euro annualmente stanziati per il cinema non sarebbe stata all'altezza, definendola inadeguata e priva di una chiara strategia. Secondo il produttore, la suddivisione di tali ingenti risorse dovrebbe avvenire con maggiore discernimento, basandosi su competenze specifiche e non su criteri generici che, a suo dire, non favoriscono la crescita qualitativa del settore. Ha inoltre suggerito che le decisioni cruciali sui finanziamenti ai film dovrebbero essere affidate a un gruppo ristretto di professionisti, stimato in dieci persone con comprovata esperienza e profonda conoscenza del mestiere, capaci di orientare al meglio le scelte strategiche e di investimento.

Proposte per un sistema di finanziamento meritocratico

Per superare le attuali criticità, De Laurentiis ha avanzato una proposta innovativa e radicale per l’assegnazione dei fondi pubblici. Ha suggerito di destinare una quota significativa, pari al cinquanta per cento dei finanziamenti, in base alla presenza effettiva del pubblico in sala. Questo criterio, secondo la sua visione, rappresenterebbe un indicatore oggettivo della reale imprenditorialità e del successo commerciale dei progetti, permettendo di premiare chi dimostra di saper intercettare l'interesse degli spettatori. L'obiettivo è chiaro: evitare che i contributi statali vengano erogati a produzioni prive di un effettivo merito artistico o commerciale, contrastando la pratica del "prenditore", ovvero di chi produce solo per accedere ai fondi senza una reale visione imprenditoriale.

Ha ribadito l'importanza di consultare attivamente gli operatori del settore con esperienza concreta, affinché possano contribuire a individuare i progetti più validi e meritevoli di sostegno.

L'appello al ministro Alessandro Giuli e il dibattito sul futuro dell'audiovisivo

Le forti affermazioni di De Laurentiis sono culminate in un appello diretto e ironico rivolto al ministro Alessandro Giuli. Il produttore ha invitato il ministro a un confronto pubblico, sollecitando spiegazioni chiare sul suo ruolo all'interno del mondo dell'audiovisivo e sulle strategie concrete che intende adottare per promuovere la crescita e lo sviluppo del comparto. Questo invito sottolinea la profonda esigenza di maggiore trasparenza e di un dialogo costruttivo tra le istituzioni e gli operatori che quotidianamente lavorano nel settore.

Le dichiarazioni di De Laurentiis hanno, di fatto, riaperto un dibattito cruciale sulla gestione delle risorse pubbliche nel cinema italiano e sulle modalità più efficaci per garantire una crescita sostenibile e meritocratica dell'intero comparto audiovisivo nazionale, ponendo l'accento sulla necessità di un cambiamento strutturale e di una maggiore attenzione alla qualità e all'imprenditorialità.