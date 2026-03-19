Il celebre primo ballerino del Bolshoi di Mosca, Vladimir Derevianko, figura di spicco della danza internazionale e da decenni attivo in Italia, ha espresso una ferma condanna in merito alla vicenda che ha coinvolto Svetlana Zakharova. La rinomata stella russa del balletto, attesa a Roma per esibirsi il 20 e il 21 marzo al Parco della Musica nell'ambito del prestigioso gala 'Les Etoiles', è stata costretta ad annullare la sua partecipazione. L'impedimento è sopraggiunto a seguito di “pressioni istituzionali”, concretizzatesi dopo una comunicazione ufficiale inviata agli organizzatori della manifestazione dalla vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, eurodeputata del Pd.

Derevianko: “Follia censurare Zakharova, evidente russofobia”

Derevianko, oggi 67enne e acclamato maître, non ha esitato a definire “una follia” la decisione di annullare l'esibizione di Svetlana Zakharova. Intervenendo sulla questione, ha evidenziato come, purtroppo, dopo la comunicazione proveniente dal Parlamento europeo, sia innegabile che l'arte venga strumentalizzata per fini politici. Ha denunciato una “vague di 'russofobia'”, a suo dire, evidente e sotto gli occhi di tutti. Il ballerino ha inoltre sottolineato la presenza di “due pesi e due misure” nel trattamento delle situazioni internazionali: mentre Stati Uniti e il primo ministro israeliano Netanyahu sarebbero, a suo avviso, “complici di guerre e distruzioni”, nessuna misura verrebbe adottata nei confronti dei loro cittadini.

Derevianko si è detto convinto che “gli italiani la pensino diversamente”, ma ha ammesso che “a volte l'etica politica è diversa dalla morale e non rappresenta sempre il sentire dei propri cittadini”.

Critiche alla politica europea e solidarietà agli organizzatori

Con madre di origine ucraina e padre russo, 'Volodia' Derevianko ha ripreso le parole di Roberto Giovanardi, storico agente di Svetlana Zakharova, il quale aveva affermato che “la politica se la prende con una ballerina”. Derevianko ha rincarato la dose con un sonoro “Che vergogna”, lui stesso una grande star russa e uno dei più grandi interpreti di Mercuzio nel 'Romeo e Giulietta' di Grigorovitch. A suo avviso, il governo italiano avrebbe agito “inseguendo quanto deciso dall'Europa”, un continente che, nella geopolitica e nello scacchiere mondiale, “non conta nulla, da sempre”.

Ha proseguito affermando che quanto sta accadendo in Ucraina sarebbe “solo un pretesto per gli americani di poter entrare in Russia”, aggiungendo che “Di santo e di cristiano non c'è nulla”. Ha poi descritto il presidente ucraino Zelensky come “una marionetta nelle mani di altri Paesi che decidono per lui”, richiamando alla memoria “i recenti scandali che hanno coinvolto l'Ucraina”.

Il ballerino non ha risparmiato parole di solidarietà per Daniele Cipriani, impresario e ideatore del 'Gala Les Etoiles', giunto alla sua XI edizione. Derevianko ha espresso la certezza che anche Cipriani “si è dovuto piegare al diktat della politica”, non potendo fare altrimenti, definendo tale approccio come “una politica forte con i deboli, debole con i forti”.

Le sue ultime parole sono state dedicate all'amica Svetlana Zakharova: “Le avevo scritto dopo la cancellazione della sua rappresentazione al Maggio Musicale Fiorentino”, ha raccontato Derevianko, “Poche righe per comunicarle il mio profondo dispiacere. Ci siamo ripromessi di vederci a Roma al Gala Les Etoiles. Così non sarà”, ha concluso con rammarico.