Alessandro Tortato, consigliere d’indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice, nominato dal ministero della Cultura nel gennaio 2025, ha rassegnato le dimissioni attraverso un lungo post sui social media. La decisione è intervenuta a seguito del voto consultivo che ha confermato la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del teatro, un provvedimento che ha generato significative tensioni interne.

Tortato ha dichiarato che la questione è divenuta «meramente politica», escludendo così la necessità della sua presenza come musicista nel consiglio.

Pur riconoscendo la piena legittimità della nomina di Venezi, ha contestato l’affermazione del sovrintendente Nicola Colabianchi, secondo cui la decisione sarebbe stata approvata «all’unanimità». Tortato ha definito questa comunicazione non veritiera e in violazione dello statuto del teatro, il quale conferisce al consiglio competenze in materia di bilancio, programmazione e sovrintendente, ma non sulle nomine artistiche.

Il consigliere ha altresì criticato alcune dichiarazioni attribuite a Beatrice Venezi, giudicate inaccettabili. Tra queste, la definizione della Fenice come «teatro con gestione anarchica», le affermazioni sugli orchestrali e i coristi, definiti «pippe il cui massimo titolo è il battesimo», e le allusioni al pubblico veneziano, descritto come composto prevalentemente da ottantenni.

In assenza di una presa di posizione ufficiale da parte della governance del teatro, Tortato ha ritenuto le dimissioni un passo inevitabile.

Il contesto della nomina e le tensioni pregresse

Il Consiglio d’indirizzo, presieduto dal sindaco Luigi Brugnaro, ha approvato la nomina di Venezi come direttrice musicale con effetto da ottobre, per un incarico quadriennale esteso fino al 2030. L’approvazione è stata corredata da una relazione favorevole del sovrintendente Nicola Colabianchi.

La nomina aveva già suscitato proteste da parte delle maestranze, le quali avevano espresso dubbi sul curriculum di Venezi e lamentato la mancata consultazione. Nei mesi precedenti, il teatro è stato teatro di significative tensioni sindacali, culminate in assemblee, volantinaggi e agitazioni, trasformando una scelta artistica in un caso di risonanza culturale e istituzionale.

Il ruolo della governance del Teatro La Fenice

Il Teatro La Fenice di Venezia, fondato nel 1792, rappresenta un’istituzione di rilievo internazionale e un simbolo dell’opera lirica italiana. In contesti complessi come quello attuale, il Consiglio d’indirizzo ha tradizionalmente svolto compiti di gestione strategica, economica e di governance. Le nomine artistiche, inclusa quella della direttrice musicale, rientrano invece nella responsabilità del sovrintendente, in conformità con quanto previsto dallo statuto.

Negli ultimi mesi, la Fenice si è configurata come uno spazio in cui si sono intrecciate dinamiche culturali, professionali e politiche. Le dimissioni di Tortato sollevano interrogativi sulla compatibilità tra competenza specialistica e logiche politiche all’interno delle istituzioni culturali.