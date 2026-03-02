Marracash celebra un traguardo storico: il suo album Persona, pubblicato il 31 ottobre 2019, dopo 330 settimane consecutive di permanenza in classifica – oltre sei anni – conquista la certificazione di disco di diamante, superando le cinquecentomila copie vendute. Il risultato è descritto come un primato senza precedenti nella musica italiana. Per celebrare questa impresa, sarà disponibile per cinquecentomila secondi – vale a dire cinque giorni – la Persona – Diamante Edition, una versione speciale dell’album da collezione. In parallelo, l’altro album della Trilogia, Noi, Loro, Gli Altri, è certificato otto volte disco di platino.

Il successo duraturo di “Persona”

L’album Persona, uscito il 31 ottobre 2019 sotto l’etichetta Island, ha goduto di un successo costante e straordinario, restando in classifica per 330 settimane consecutive, per oltre sei anni, un record finora senza precedenti nel panorama discografico italiano. Oltre a essere diventato l’album più venduto in Italia nel 2020, Persona è entrato nella storia del rap italiano: è infatti il secondo album di un rapper nazionale a ottenere la certificazione di disco di diamante, dopo Sirio di Lazza. La Trilogia di Marracash, iniziata con Persona e proseguita con Noi, Loro, Gli Altri e terminata con È finita la pace, traccia un percorso narrativo che va dalla crisi personale alla consapevolezza e alla rivendicazione dell’identità.

I numeri di una carriera straordinaria

Il disco di diamante rappresenta la soglia delle cinquecentomila copie vendute. Il nome e i numeri sono sorprendenti: l’album rimane saldamente nella memoria del pubblico e nelle classifiche. Nel frattempo, l’album della Trilogia seguente, Noi, Loro, Gli Altri, ha ottenuto otto dischi di platino, confermando la portata del successo di Marracash. Il rapper ha raccolto complessivamente nella sua carriera un disco di diamante, centotrentuno dischi di platino e trentaquattro dischi d’oro. Ha conquistato la Targa Tenco 2022 nella categoria miglior disco in assoluto con Noi, Loro, Gli Altri, ha creato il Marrageddon – il primo festival rap italiano, evento spartiacque tenutosi nel settembre duemilaventitré a Milano e Napoli – e ha realizzato il primo tour negli stadi per un rapper italiano, il Marra Stadi25.

La Persona – Diamante Edition è concepita come un’edizione da collezione, disponibile per un periodo limitato a cinquecentomila secondi. Il simbolismo del tempo – cinquecentomila secondi corrispondono a cinque giorni – rimarca la straordinarietà del risultato raggiunto.