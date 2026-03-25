Disney ha annunciato la produzione di una nuova serie televisiva ispirata al romanzo "Delitto sul Lago di Garda" di Tom Hindle. Il progetto nasce dall’adattamento di questo bestseller internazionale, pubblicato originariamente nel 2024 e divenuto celebre in Italia grazie alla casa editrice Giunti. La serie, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi, sarà ambientata tra le suggestive località del Lago di Garda, uno dei luoghi più iconici e amati del territorio italiano. L’annuncio, dato il 25 marzo 2026, evidenzia la scelta di portare sul piccolo schermo una storia che – come dichiarato da Disney – promette “sorprese, misteri profondi e una nuova prospettiva sul genere del giallo ambientato in Italia”.

La decisione di sviluppare la serie segue il grande successo editoriale del libro di Hindle, già bestseller internazionale e accolto calorosamente dal pubblico italiano. In un comunicato ufficiale, Disney ha sottolineato: “Volevamo offrire una narrazione coinvolgente e raffinata, valorizzando il fascino unico del Lago di Garda”. La serie è attualmente in fase di pre-produzione, con il coinvolgimento di una produzione internazionale che lavorerà a stretto contatto con le istituzioni locali per valorizzare i paesaggi e le atmosfere tipiche del nord Italia.

Il romanzo: trama e successo

"Delitto sul Lago di Garda" è un romanzo noir che unisce suspense e paesaggi suggestivi. La trama ruota attorno all’indagine di un omicidio avvenuto in un elegante hotel affacciato sul lago.

Il protagonista, un investigatore britannico, si trova immerso in una comunità chiusa, dove ogni ospite dell’albergo ha qualcosa da nascondere e tutti sembrano potenziali colpevoli. Hindle, già noto per i suoi thriller ambientati tra Inghilterra e Italia, ha scelto l’ambientazione italiana per costruire una storia di tensione, ricca di colpi di scena. Il romanzo è stato elogiato per l’originalità dell’intreccio e per la capacità di evocare luoghi e atmosfere, affermandosi come un riferimento per il genere giallo contemporaneo italiano.

Pubblicato da Giunti, il libro si è rapidamente imposto tra i lettori appassionati di mistery, grazie anche allo stile scorrevole e all’accuratezza nella descrizione dei personaggi e degli ambienti.

Il suo successo editoriale si riflette nell’annuncio della serie Disney, che mira a portare un nuovo pubblico a scoprire sia il libro sia il territorio gardesano.

Lago di Garda: ambientazione della serie

La scelta del Lago di Garda come scenario per la serie non è casuale. Si tratta del più grande lago italiano, noto per la straordinaria varietà paesaggistica e la ricchezza culturale. Le sue sponde, divise tra le province di Brescia, Verona e Trento, sono meta ogni anno di milioni di turisti da tutto il mondo. La zona è rinomata per i borghi storici, le ville e i castelli che impreziosiscono le sue rive, elementi che contribuiranno a creare un’atmosfera unica nella serie. Lavorando in sinergia con autorità e comunità locali, la produzione punterà a una rappresentazione autentica, in grado di restituire la suggestione dei luoghi ammirati dai lettori e futuri spettatori.

Il progetto si inserisce nel più ampio impegno di Disney volto a valorizzare storie internazionali e ambientazioni di grande fascino, offrendo nuovi contenuti al pubblico globale e rafforzando il legame tra narrazione e territorio. In attesa di maggiori dettagli su cast e data di uscita, "Delitto sul Lago di Garda" si prepara a essere uno degli appuntamenti televisivi più attesi per gli amanti del genere giallo e per chi desidera riscoprire, tramite la fiction, le bellezze del lago più famoso d’Italia.