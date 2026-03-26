Un improvviso malore ha costretto Rosalía, la celebre cantante catalana, a interrompere il suo concerto al Forum di Assago a Milano, tappa del suo Lux Tour. L'esibizione è stata sospesa a causa di una intossicazione alimentare. L'episodio ha generato preoccupazione tra i fan, ma Rosalía ha prontamente rassicurato il suo pubblico sulle proprie condizioni di salute tramite un post su Instagram. L'immagine la ritrae su una barella, con una flebo al braccio e il pollice alzato, un gesto significativo. A corredo, un messaggio di profonda gratitudine per il sostegno e la comprensione ricevuti, che ha placato l'ansia dei fan e dimostrato la sua vicinanza e il desiderio di comunicare.

Il ringraziamento ai fan e l'affetto da Milano

La chiusura anticipata dell'evento milanese ha spinto Rosalía a esprimere la propria gratitudine verso il pubblico. "Mi sento meglio", ha scritto sui social, ringraziando per "l'amore e la comprensione" dimostrati. L'immagine la mostra circondata dal personale sanitario, a testimonianza dell'assistenza medica. La didascalia "Grazie Milano", con un cuoricino, ha sigillato il suo apprezzamento per la città e l'accoglienza, nonostante l'epilogo sfortunato.

L'interruzione del concerto e il futuro del tour

Il concerto di Milano era una tappa cruciale del Lux Tour. Nonostante il malessere, Rosalía ha tentato di proseguire l'esibizione, dimostrando professionalità.

Tuttavia, le sue condizioni fisiche, compromesse dall'intossicazione alimentare, l'hanno costretta ad arrendersi, come confermato dalle testimonianze dei presenti. La cantante ha chiarito di aver subito una grave intossicazione alimentare e di aver fatto ogni sforzo per portare a termine lo spettacolo, ma senza successo. Con uno sguardo al futuro, Rosalía ha espresso il desiderio di tornare presto sul palco in condizioni ottimali, con la prossima data del tour già fissata a Madrid. Il suo gesto di condividere apertamente lo stato di salute e di ringraziare i suoi ammiratori ha generato un'ondata di messaggi di affetto e sostegno. Questo episodio ha rafforzato il forte legame che la unisce al suo vasto pubblico internazionale, dimostrando come la sua autenticità e trasparenza siano valori apprezzati dai fan.