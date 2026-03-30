La Cattedrale di San Pietro Apostolo, nota ai più come Duomo di Cerignola, si trova in un grave stato di degrado. Numerosi sono i distacchi di intonaco e la caduta di materiali dalla sua imponente struttura, una situazione critica già evidenziata nei mesi scorsi. Di fronte a tale emergenza, la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano ha lanciato un nuovo e pressante appello per l’erogazione di fondi pubblici, indispensabili per avviare gli urgenti lavori di restauro.

Le criticità più evidenti riguardano il campanile e alcune sezioni della volta, mentre una porzione della copertura è stata precauzionalmente transennata per garantire la sicurezza di fedeli e visitatori.

Il vescovo Fabio Ciollaro ha sottolineato l’importanza cruciale di questo edificio: “L’edificio è un simbolo identitario di Cerignola e rappresenta un patrimonio storico, religioso e artistico per tutta la comunità”.

Le problematiche strutturali sono purtroppo aggravate dalla mancanza di stanziamenti specifici negli ultimi anni, nonostante le reiterate richieste agli enti competenti. La Diocesi attende ora un segnale concreto dalle istituzioni, sia a livello locale che nazionale, mentre il progressivo deterioramento della struttura continua a generare profonda preoccupazione tra i fedeli e le numerose associazioni culturali attive nella città.

Il Duomo di Cerignola: un patrimonio architettonico da preservare

Il Duomo di Cerignola, una delle più grandi chiese della Puglia, occupa una posizione centrale e preminente nell’area urbana del comune foggiano. La sua costruzione, avviata nel 1817 e oggetto di successivi ampliamenti nel corso dell’Ottocento, ha dato vita a un edificio di notevole pregio. Si distingue per la sua maestosa facciata in pietra, l’elegante campanile ottocentesco e le ricche decorazioni interne che sapientemente fondono stili neoclassici e barocchi, creando un ambiente di grande impatto visivo.

Al suo interno, la cattedrale custodisce opere d’arte di rilevanza locale, tra cui preziose tele e sculture realizzate da artisti pugliesi, testimonianze della ricchezza culturale del territorio.

Il Duomo non è solo un monumento: è il cuore pulsante delle principali celebrazioni religiose cittadine e una meta costante per visitatori attratti sia dal suo profondo valore spirituale che dal suo inestimabile interesse storico-artistico.

Storia e ruolo della Cattedrale nella comunità cerignolana

La lunga e significativa storia del Duomo di Cerignola lo ha reso, nel tempo, un imprescindibile punto di riferimento sia religioso che culturale per la città e l’intero territorio circostante. Elevata al rango di cattedrale nel 1986, con l’istituzione della nuova diocesi, la chiesa continua a essere un vitale luogo di incontro, preghiera e un importante simbolo identitario per i cittadini di Cerignola.

Ogni anno, migliaia di persone partecipano alle funzioni e alle diverse iniziative promosse all’interno della cattedrale, come attestato dai dati raccolti dalla Diocesi. L’attuale stato di emergenza strutturale rende urgente un intervento risolutivo per scongiurare l’ulteriore perdita di elementi e per tutelare non solo il valore monumentale dell’edificio, ma anche la sicurezza della comunità locale che lo vive quotidianamente.