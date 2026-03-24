È scomparso Gino Paoli, voce iconica della canzone d'autore italiana. Il cantautore si è spento a 91 anni nella sua casa di Genova, dopo un breve ricovero. La sua immensa eredità artistica interpretò con sensibilità profonda l'amore, la malinconia e la vita quotidiana. Brani intramontabili come ‘Il cielo in una stanza’, ‘Sapore di sale’, ‘La gatta’, ‘Che cosa c’è’, ‘Senza fine’, ‘Una lunga storia d’amore’ e ‘Quattro amici al bar’ hanno segnato generazioni.

L'eredità della scuola genovese e i primi successi

Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, Paoli si trasferì a Genova da neonato, città centrale nella sua vita e arte.

Negli anni Cinquanta, fu figura di spicco della scuola genovese, con Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi e Fabrizio De André. La svolta avvenne nel 1960 con ‘Il cielo in una stanza’, interpretata da Mina, che lo consacrò alla fama nazionale. La carriera fu un crescendo di successi, con collaborazioni quali Ennio Morricone (per l'arrangiamento di ‘Sapore di sale’) e Gato Barbieri al sassofono. Compose anche canzoni delicate come ‘Che cosa c’è’ e ‘Senza fine’ (per Ornella Vanoni), unendo introspezione lirica e melodia.

Una vita intensa tra amori e rinascite personali

La vita di Paoli fu ricca di successi e intensa sul piano personale. Dal matrimonio con Anna Fabbri nacque il figlio Giovanni.

Le relazioni con Stefania Sandrelli (madre di Amanda Sandrelli) e Ornella Vanoni furono muse ispiratrici per brani come ‘Senza fine’ e ‘Anche se’. Con Vanoni, Paoli collaborò anche artisticamente negli anni Ottanta e Duemila. La sua esistenza fu segnata da profonde crisi; nel 1963 tentò il suicidio sparandosi al cuore. Il proiettile non perforò il miocardio e rimase incapsulato nel suo torace per tutta la vita. Nonostante periodi difficili legati all'alcol e alla droga, Paoli non abbandonò mai la sua vena creativa. Tornò al successo negli anni Ottanta con ‘Una lunga storia d’amore’ (1984) e nei Novanta con l'album ‘Matto come un gatto’ (1991) e ‘Quattro amici al bar’, consolidando la sua statura artistica.

L'impegno civico e l'eredità artistica

Oltre alla musica, Paoli si impegnò in politica e istituzioni. Fu deputato (PCI, poi Sinistra Indipendente, 1987) e assessore alla Cultura ad Arenzano (Genova). Presiedette la SIAE (2013-2015), dimettendosi per accuse di evasione fiscale. La Procura di Genova lo accusò di aver trasferito 2 milioni di euro in Svizzera nel 2008 e omesso di dichiarare 800mila euro nel 2009. Il reato fu prescritto nel luglio 2016 e archiviato, dopo un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate. Si definì "anarchico per natura", riflettendo il suo spirito libero, ispirato dal nonno analfabeta che conosceva la Divina Commedia a memoria. La sua arte restò fedele a tale spirito libero e artigianale.

Negli anni Duemila, Paoli proseguì l'attività, collaborando con figure del jazz come Danilo Rea ed Enrico Rava. Pubblicò album quali ‘Due come noi che…’ (2012), ‘Napoli con amore’ (2013), ‘3’ (2017) e ‘Appunti di un lungo viaggio’ (2019). La sua poetica rimase immutata, tra introspezione e narrazione, con un equilibrio tra sentimento e melodia che rese la sua musica unica. La sua scomparsa lascia un vuoto, ma la sua musica e il suo spirito indomito continueranno a risuonare, testimoniando un'esistenza dedicata all'arte e alla libertà.