Il 25 marzo 2026, il filosofo Edgar Morin ha ricevuto il Premio 'La chiave d’Europa', conferito dal Comune di Ventotene. L’evento, organizzato dall’associazione 'La Nuova Europa', ha promosso un dialogo tra pensiero e nuove generazioni. Morin, con Mauro Ceruti, ha ritirato il riconoscimento al Liceo Mamiani di Roma. Nel suo messaggio, Morin ha espresso gratitudine e la speranza in una “nuova alba per la nostra Europa, nello spirito profetico di Ventotene”. L’iniziativa ha offerto una riflessione pubblica sul significato attuale del progetto europeo, riaffermando la centralità di cultura, educazione e impegno civile quali fondamenti per le sfide odierne.

Il premio a Morin e Ceruti ha sottolineato la necessità di interpretare la complessità del presente con categorie che connettano saperi e responsabilità, superando visioni riduzionistiche. L’evento ha segnato la conclusione di 'La Scuola d’Europa', percorso formativo dell’associazione dedicato al dialogo tra pensiero europeo e giovani.

'La Nuova Europa': missione e progetti

Fondata nel 2015, 'La Nuova Europa' è un’associazione senza fini di lucro che promuove la cultura europea e sostiene iniziative educative. Le sue attività includono eventi, formazione sulla cittadinanza europea (come 'La Scuola d’Europa' e il 'Ventotene Europa Festival') e collaborazioni con scuole ed enti pubblici (Comune di Ventotene, Società Dante Alighieri).

Il Consiglio direttivo è guidato dal presidente Roberto Sommella e dalla vicepresidente Raffaella Rizzo. L'associazione è anche editrice di una rivista e pubblicazioni su integrazione e storia europea.

Il premio 'La chiave d’Europa': pilastri, visioni e futuro dell'Unione

Durante l’evento, il presidente Sommella ha evidenziato come filosofia, cultura e storia siano pilastri dell’integrazione europea. Mauro Ceruti ha ribadito il ruolo cruciale del pensiero europeo quale antidoto ai momenti critici. Piero Graglia ha messo in luce l’attualità dei postulati di Altiero Spinelli, soffermandosi sulla centralità dell’azione dell’Unione europea in ambiti strategici come sicurezza e difesa. Il premio, già assegnato a personalità come Emmanuel Macron, David Maria Sassoli e Ursula von der Leyen, simboleggia l’aspirazione a una cittadinanza europea consapevole e partecipata.

La formazione delle giovani generazioni e l’approfondimento critico delle idee europee sono considerati decisivi per il futuro dell’Unione, con incontri come 'La Scuola d’Europa' che creano uno spazio educativo e culturale condiviso. Il premio 'La chiave d’Europa' si conferma un simbolo del legame tra memoria storica, impegno civile e lo spirito di Ventotene.