Edoardo Bennato annuncia il tour estivo "Quando sarò grande", quattro concerti evento nelle più suggestive arene italiane. Il "pirata del rock", con la sua storica Be-Band e il Quartetto Flegreo, ripercorrerà i capolavori che hanno segnato la musica italiana, brani divenuti pietre miliari. Il tour prende il nome dalla sua celebre canzone "Quando sarai grande" (1977), brano conclusivo del concept album "Burattino senza fili".

Il tour inizia il 6 luglio in Piazza San Marco a Venezia, nell’ambito del Festival della Bellezza, con l’Orchestra Sinfonica veneziana del Maestro Diego Basso.

Le altre tappe sono il 20 luglio al Circo Massimo di Roma, il 3 settembre al Parco di Serravalle di Empoli e il 12 settembre al Teatro Grande di Pompei. L'apertura veneziana unirà rock, archi e orchestra. Nelle altre date, il pubblico apprezzerà la combinazione di Be-Band e Quartetto Flegreo.

Temi e ispirazioni del tour

L'artista, da sempre controcorrente e visionario, ha fatto della libertà espressiva la sua cifra stilistica. Bennato coinvolgerà il pubblico in una narrazione musicale su temi universali: crescita, purezza dell'infanzia e critica sociale. Il tour è un'occasione di festa e riflessione sul suo desiderio di rimanere un "eterno Peter Pan che non si è mai arreso". La canzone "Quando sarai grande" affronta la difficoltà di crescere senza perdere l'ingenuità, criticando una società che spesso ignora il potenziale dei giovani.

Le location scelte per il tour sono tra le più significative d'Italia: Piazza San Marco a Venezia, il Circo Massimo di Roma, il Parco di Serravalle di Empoli e il Teatro Grande di Pompei. Questi luoghi, storici e culturali, conferiscono un valore unico a ogni esibizione. Il tour "Quando sarò grande" si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate, unendo l'innovazione di Bennato con la bellezza dei contesti italiani e l'incontro tra generi e pubblici diversi.