Mercoledì 11 marzo 2026, presso i TCL Chinese Theatres di Hollywood, Edward Norton ha presieduto una serata speciale durante la 21ª edizione di LA, Italia Festival, incentrata sui temi del benessere e della longevità. L'evento ha visto la proiezione del documentario "Fasting and the Longevity Revolution", diretto da Barry Alexander Brown e prodotto da Chiara Tilesi. Edward Norton, che ha curato la narrazione del film, è stato insignito di un premio e ha preso parte a un vivace dibattito con il professor Valter Longo, figura di spicco a livello mondiale nel campo della nutrizione e della longevità.

La pellicola approfondisce le ricerche del professor Longo, ponendo un'enfasi particolare sul ruolo del digiuno controllato e di un'alimentazione equilibrata. Attraverso un mix di immagini suggestive, testimonianze dirette e l'esplorazione di comunità di persone longeve sparse per il globo, il documentario offre una prospettiva scientifica concreta su come migliorare la qualità della vita mediante l'adozione di abitudini alimentari consapevoli.

Il contesto del festival

LA, Italia Festival, ideato da Pascal Vicedomini e giunto alla sua ventunesima edizione, si conferma come una vetrina d'eccellenza per il cinema, la moda e l'arte italiana nel cuore di Hollywood, nei giorni immediatamente precedenti la cerimonia degli Oscar.

La manifestazione, che gode del supporto dell'Istituto Capri nel mondo e della promozione congiunta dei ministeri della Cultura, MAECI e MIMIT, ICE, Intesa Sanpaolo, KPMG e Rainbow, è palcoscenico di anteprime esclusive, tributi significativi e incontri di alto profilo.

Il dialogo tra scienza e cultura

Al centro della serata, oltre all'attore Edward Norton – premiato con un riconoscimento del festival –, si sono distinti il regista Barry Alexander Brown e la produttrice Chiara Tilesi, i quali hanno intrattenuto un dialogo costruttivo con il professor Valter Longo. Il confronto ha toccato argomenti cruciali quali la dieta mediterranea, le strategie di prevenzione delle malattie croniche e l'importanza fondamentale di uno stile di vita attento per estendere la cosiddetta "health span", ovvero la durata della vita vissuta in condizioni ottimali di salute.

Il documentario riflette fedelmente l'approccio del professor Longo, il quale concepisce la longevità come il risultato di "strade semplici": una nutrizione adeguata, un digiuno controllato e una costante attività fisica. Questo modello, già implementato con successo in strutture sanitarie come Villa Betania a Napoli, mira a proporre un'alternativa all'approccio prevalentemente medicalizzato nella gestione delle patologie legate all'invecchiamento.

La serata si configura non soltanto come un evento cinematografico di rilievo, ma come un contributo essenziale a un dibattito più ampio sul ruolo insostituibile della prevenzione e della cultura alimentare nel promuovere la salute e il benessere a lungo termine.