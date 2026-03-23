Al Bif&st di Bari, Elena Sofia Ricci, premiata con l''Arte del cinema', ha tenuto un intenso incontro al Teatro Petruzzelli. L'evento, preceduto dal film 'La farfalla impazzita' di Kiko Rosati – dove Ricci interpreta Giulia Spizzichino, ebrea romana vittima delle Fosse Ardeatine – l'attrice ha denunciato gli orrori della guerra e la mancanza di memoria storica. Ricci ha espresso profonda preoccupazione per il ripetersi delle atrocità: "sembra abbastanza evidente che l'uomo non abbia conservato alcuna memoria" del passato. Ha evidenziato la sofferenza ebraica e criticato: "Adesso altri popoli, compreso quello, lo perpetrano su altri popoli.

È terribilmente doloroso, è possibile che non abbiamo imparato niente dalla storia? Quello che sta succedendo è veramente sconvolgente, agghiacciante".

Ai giovani, l'attrice ha lanciato un appello contro le relazioni tossiche: "Quando si incontrano personalità narcisistiche, patologiche, aggressive, e non serve che volino schiaffi perché anche le parole possono uccidere, state molto attenti, bisogna scappare, non confondere quello con l’amore". Ha anche sottolineato come "ci stiano togliendo la speranza", ribadendo la necessità dell'amore.

Carriera e aspirazioni: ruoli e film personale

Ricci ha ripercorso i ruoli significativi della sua carriera: Francesca Morvillo (moglie di Giovanni Falcone), Rita Levi Montalcini e Veronica Lario (nel film di Paolo Sorrentino).

Ha amato il ruolo di Veronica Lario per l'esplorazione di "fragilità e dolore per un amore finito". Ha descritto la bellezza del mestiere, che permette di "scoprire cose di te che non sapevi" calandosi nei personaggi. Ha poi rivelato il desiderio di un film proprio, una "storia molto importante" e "scottante", un "thrillerone" ancora non realizzabile.

Il legame con Bari e la danza liberatoria

L'attrice ha mostrato affetto per Bari, divertendo il pubblico con un "Dante barese" ereditato dalla professoressa. Ha ricordato la sorella Elisa Barrucchieri, ballerina e coreografa del corteo storico di San Nicola. Ricci ha concluso invitando alla danza come forma di libertà: "Ballate, è liberatorio, per sentirsi leggeri e profondamente liberi, sentire di poter volare. Non ci resta che questo: amare e ballare".