elrow Town torna a Campovolo per il suo terzo anno consecutivo, promettendo un’esperienza immersiva di oltre dodici ore che unisce musica elettronica, teatro di strada e performance sceniche. L’evento, fissato per il 6 giugno, ha già annunciato una prima selezione di artisti che animeranno la console, tra cui spiccano nomi come Luciano, Deborah De Luca, Sara Landry e Rossi.

Un format che si conferma

Il festival trasformerà l’Iren Green Park di Campovolo in un vero e proprio universo dedicato alla musica, con scenografie immersive e un’atmosfera di celebrazione collettiva.

elrow Town si distingue per la sua formula unica, capace di fondere generi elettronici diversi, performance teatrali e scenografie dall’estetica surreale, posizionandosi come un appuntamento di rilievo nel panorama europeo.

Line‑up e prime conferme

Tra i primi artisti confermati figura Luciano, figura di spicco della scena house e techno, affiancato da Deborah De Luca, artista italiana di fama mondiale. Si uniscono alla line-up Sara Landry, celebre per le sue energiche performance techno, e Rossi, esponente della nuova generazione house. La prima ondata di nomi si completa con Amedeo Picone, Biia, Chinonegro, Discip, Gaskin, Joëlla Jackson, Mattia Trani b2b Daisy, Melanie Ribbe, Rikther (live), Santé Sansone e Spfdj, che contribuiranno a definire l’identità sonora del festival sui vari palchi.

Cosa rende speciale elrow Town

La peculiarità di elrow Town risiede nella sua capacità di reinventare lo spazio, trasformandolo in una “città del divertimento” effimera. Qui, musica, arte e performance si intrecciano in un racconto visivo e sonoro avvolgente. Ogni palco è concepito come un mondo tematico distinto, e il pubblico è invitato a diventare parte integrante dello spettacolo, immergendosi in scenografie teatrali e in un clima di caos creativo.

Prospettive future

L’organizzazione promette ulteriori rivelazioni nei prossimi mesi, con l’annuncio di nuovi artisti, temi scenici inediti e mondi creativi ancora più spettacolari. Questo svela la volontà di rendere l’edizione 2024 ancora più coinvolgente, confermando la posizione di elrow Town tra i festival più attesi dell’estate europea.

Chi è elrow

Nato come un’esperienza artistica sperimentale, elrow si è evoluto in un appuntamento di portata internazionale. Il format “town”, già presente in città come Madrid, Dubai e negli Stati Uniti, testimonia la sua espansione globale. Il brand si distingue per la sua abilità nel superare i confini della musica, integrando performance artistiche, scenografie immersive e un forte senso di celebrazione collettiva.