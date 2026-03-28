Il documentario “Elvira Notari. Oltre il silenzio” di Valerio Ciriaci è in tour mondiale (Asia, Stati Uniti, Regno Unito). L'opera, dedicata a Elvira Notari, prima regista italiana nella Napoli di inizio Novecento, restituisce voce e visibilità a una figura centrale del cinema italiano, dimenticata. Presentato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia, il film riscuote crescente interesse internazionale, contribuendo alla riscoperta della sua eredità artistica.

Dopo il Chiayi International Art Doc Film Festival di Taiwan, il documentario proseguirà in festival asiatici in Corea del Sud e a Pechino.

Il tour americano inizia il 6 aprile a New York, al Film Forum, storica sala. Questo passaggio ha un valore simbolico: un secolo fa, Elvira Notari portava il cinema napoletano nelle Little Italies d'America, pur senza esserci mai stata. Le proiezioni proseguiranno in città statunitensi: Rochester, Pittsburgh, Los Angeles, Indianapolis, San Diego, St. Louis, Detroit e Rhinebeck. Il film arriverà nel Regno Unito e in Irlanda (30 aprile - 9 maggio), con eventi a Edimburgo, Limerick (TUS), Exeter (Phoenix), Bristol (Watershed), Cambridge e Londra (Bertha DocHouse e Birkbeck Institute of the Moving Image).

L'appuntamento italiano è lunedì 30 marzo a Napoli, al Cinema Metropolitan, con ingresso libero.

L'evento si inserisce in “Marzo Donna 2026 – Il tuo nome, Donna. Chi siamo e da dove siamo partite”, promosso dal Comune di Napoli. Saranno presenti l'assessora Teresa Armato, la produttrice Antonella Di Nocera, Simona Frasca, Antonella Monetti e Cristina Vatielli. Produzione: Parallelo 41 Produzioni, Awen Films e Luce Cinecittà.

La riscoperta di una pioniera del cinema e il suo impatto culturale

La proiezione negli Stati Uniti riveste un significato particolare, riallacciandosi al percorso di Elvira Notari che, un secolo fa, diffuse il cinema napoletano nelle Little Italies. L'assessora Teresa Armato ha evidenziato come sostenere l'opera su Elvira Notari, pioniera del cinema e figura straordinaria della nostra storia culturale, sia anche un investimento nella promozione del territorio.

La proiezione in "Marzo Donna", dopo l'ingresso nella shortlist dei Premi David di Donatello 71 come Miglior Documentario, è un invito a riscoprire la forza e la visione delle donne che hanno plasmato la storia cittadina, valorizzandone il patrimonio culturale.

Antonella Di Nocera, produttrice e presidente del Comitato Nazionale Elvira Notari, riconosciuto dal Ministero della Cultura, ha ricordato il percorso di riscoperta, avviato il 10 febbraio 2025 con la rassegna integrale dei suoi film a Napoli. Di Nocera ha affermato che il documentario, restituendo la voce a un'artista e donna eccezionale rimossa dalla storia, "dà voce simbolicamente a tutte le donne che nel mondo urlano e non vengono ascoltate o vengono silenziate".

Elvira Notari: dal muto napoletano all'eredità contemporanea

Elvira Notari fu tra le prime donne in Europa a dirigere film e una figura di spicco del cinema muto italiano. Realizzò circa sessanta lungometraggi, offrendo uno sguardo autentico e popolare sulla vita napoletana di inizio Novecento. La sua attività fu interrotta dalla censura fascista, che la costrinse ad abbandonare il cinema nel 1930. Gran parte delle sue opere andò perduta e la sua figura cadde nell'oblio per lungo tempo. Il rinnovato interesse del documentario e di iniziative come "Elvira 150" testimonia un crescente riconoscimento del suo contributo artistico e culturale. Il documentario è disponibile anche on demand su Sky e NOW, offrendo ulteriori opportunità per conoscere questa pioniera del cinema.